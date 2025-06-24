Большая победоносная война

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сбросив на Иран 14 13-тонных бомб, 47-й президент США Дональд Трамп сделал заявку на Нобелевскую премию мира. И тем самым доказал, что его тезис о том, что он не начинает войны, а их заканчивает,— не бравада и не пустые слова.

Решение атаковать Иран не было санкционировано ни Совбезом ООН, ни Конгрессом США.

Это, казалось бы, давало все основания сделать вывод о печальном повторении Трампом опыта предыдущих американских президентов, которые в разные эпохи вели свои разрушительные войны в разных регионах мира.

Получалось, что ничему Америку история не учит.

Однако силовая операция против Ирана стала одноразовой — США отказались продолжать бомбардировки и менять власть в Тегеране. А после того, как Иран атаковал американские военные объекты в Катаре и уже казалось, что в конфликте пройдена точка невозврата, достаточно было Трампу хлопнуть в ладоши и сказать: «Достаточно!», как в считаные часы воцарился мир. В итоге Трамп может считать себя победителем. Ведь неизвестно, как долго мог бы продолжаться этот конфликт, если бы он в принудительном порядке не прекратил эту экзистенциальную битву.

Вместе с Дональдом Трампом победителем может провозгласить себя и израильский премьер Нетаньяху. Из трех поставленных задач — уничтожить ядерную программу Ирана, обрезать когти его ракетной программы и сменить «режим аятолл» — израильский премьер решил для себя как минимум две первые. При этом он пошатнул устои Исламской Республики и сделал свою заявку на запуск процесса политических перемен в Иране.

И, наконец, побежденный Иран может считать себя едва ли не главным победителем. Несмотря на многократно превышающий его возможности военный потенциал Израиля и США, Тегеран, как мог, до последнего момента демонстрировал способность держать удар и даже контратаковать. В итоге сценарий насильственного демонтажа Исламской Республики по модели соседнего Ирака Саддама Хусейна был снят с повестки дня.

Однако в этой странной, победоносной для всех войне, которая делает любые исторические аналогии условными, все ее участники выглядят одновременно и победителями, и проигравшими.

В этом состоит ее аномалия и главный парадокс.

Израиль свою главную задачу — уничтожить иранский режим — так и не решил. Лишившись ядерной программы, противники Израиля, стиснув зубы, теперь могут залечить раны, перестроить свои ряды и стать еще более изощренными, изобретательными и решительными в борьбе с еврейским государством. Так что происшедшее стратегически запрограммировало новый виток ирано-израильского противостояние на десятилетия вперед.

Иран, изображающий из себя победителя в неравной схватке «двое на одного», на самом деле получил сильнейший удар, от которого он не факт что оправится. Случившееся может стать для нынешней власти в Тегеране началом ее конца. Так что вполне вероятно, что в итоге проигравшим окажется Иран.

И, наконец, победа «миротворца» Трампа, достигнутая путем подобной «шоковой терапии», оставляет без ответа многие вопросы о том, а победа ли это. Будущее покажет, но факт остается фактом: 47-й президент Трамп продолжает ходить по тонкой грани — он то ли вляпался в историю, то ли в нее вошел.