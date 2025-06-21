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Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана выдвинуло президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира «в знак признания его решительного дипломатического вмешательства» в индо-пакистанский конфликт. Сам господин Трамп сказал, что вряд ли когда-то получит премию.

«В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость, благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации»,— говорится в сообщении правительства Пакистана в соцсети X.

В публикации также говорится, что действия Дональда Трампа стали «свидетельством его роли подлинного миротворца». Правительство Пакистана также отметило «ключевое лидерство» президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.

18 июня премьер Индии Нарендра Моди, как передает Reuters, отверг слова Дональда Трампа о том, что Нью-Дели и Исламабад завершили конфликт при посредничестве Вашингтона. Господин Моди сказал, что стороны договорились о прекращении огня в результате переговоров между индийскими и пакистанскими военными.

Сам Дональд Трамп сказал журналистам, что никогда не получит Нобелевскую премию мира, потому что «ее дают только либералам». Позже в соцсети Truth Social он написал, что не получит Нобелевскую премию ни за завершение войны между Индией и Пакистаном, ни за урегулирование любой другого конфликта. При этом, как добавил президент США, «люди знают — это все, что для меня важно».

Подробнее о конфликте между Пакистаном и Индией — в материале «Ъ» «Игра в войну».

Петр Бузлаев

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