Президент США Дональд Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран и сейчас же «вернуть своих пилотов». Перед этим американский лидер обвинил Израиль и Иран в нарушении перемирия.

«Израиль. Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Утром 24 июня Дональд Трамп сообщил о перемирии между Ираном и Израилем. Спустя пару часов израильская сторона обвинила Тегеран в нарушении режима прекращения огня. Затем Иран сообщил о запусках ракет со стороны Израиля. При этом обе стороны подтвердили согласие на прекращение боевых действий.

Лусине Баласян