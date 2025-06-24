«Озон Фармацевтика» выплатит дивиденды за первый квартал 2025 года

Акционеры «Озон Фармацевтика» утвердили дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 0,28 руб. за бумагу. На выплату дивидендов направят в общей сложности 307,6 млн руб.

Решение было принято на внеочередном собрании акционеров 20 июня. 3 июля определятся лица, имеющие право на получение дивидендов, уточняется на сайте раскрытия информации.

Источником выплаты дивидендов будет чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ.

За первые три месяца 2025 года чистая прибыль «Озон Фармацевтика» по РСБУ упала в 2,8 раза в годовом выражении, до 428,45 млн руб. При этом чистая прибыль компании по МСФО выросла на 28%, до 993 млн руб. По итогам 2024 года «Озон Фармацевтика» выплатила дивиденды в размере 0,26 руб. на акцию. Всего на выплаты планировалось направить 285,6 млн руб.

На прошлой неделе «Озон Фармацевтика» объявила о сборе заявок для участия во вторичном размещении акций. Однако SPO негативно сказалось на котировках компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Спекулянты надышались "Озон Фармы"».