Фарма по широкому кругу

«Озон Фармацевтика» объявила о сборе заявок для участия во вторичном размещении акций. С начала 2025 года это первое SPO в отношении неограниченного круга инвесторов. Конъюнктура рынка явно не способствует размещению акций: индекс Московской биржи находится на уровне начала года, а инвесторы предпочитают депозиты. Но акции «Озон Фармацевтики» прибавили в цене 13% с начала года, и участники фондового рынка ожидают высокого спроса на новые акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Орлов / Ведомости / ТАСС Фото: Алексей Орлов / Ведомости / ТАСС

Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний «Озон Фармацевтика» 17 июня открыла книгу заявок в рамках вторичного размещения акций. В этом году это стало первым SPO, организованным по открытой подписке, то есть для неограниченного круга инвесторов. Ранее в этом году SPO провели две компании — «Абрау-Дюрсо» (в апреле) «Сегежа Групп» (в начале июня),— однако размещения акций проходило по закрытой подписке.

Объем размещения «Озон Фармы» может составить от 55 млн до 82 млн акций (5–7,5%), принадлежащих основателю компании и председателю совета директоров Павлу Алексеенко. В дальнейшем он приобретет акции, выпускаемые по закрытой подписке. В результате его доля в «Озон Фарме» не изменится, а вырученные средства (до 4 млрд руб.) поступят в компанию. Доля акций в свободном обращении может увеличиться до 15,3%.

Цена акций будет определена 20 июня после формирования книги заявок, однако предварительно она установлена в размере не выше 48 руб. До объявления о размещении акции торговались вблизи 49 руб., однако начало вторичного размещения привело к резкому снижению котировок. В ходе торгов на Московской бирже стоимость акций опускалась до 46,3 руб., а на закрытие основной сессии цена составила 46,75 руб., на 4% ниже закрытия предыдущего дня. Однако она выше на 34% цены размещения на IPO осенью прошлого года (см. “Ъ” от 18 октября 2024 года).

«Озон Фармацевтика» основана в 2001 году, занимается производством лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Чистая выручка по МСФО за 2024 год — 25,56 млрд руб., на 30% выше показателя предыдущего года. Чистая прибыль выросла на 15% и достигла 4,6 млрд руб.

Снижение котировок после сообщения эмитента о размещении новых акций — типичное событие, отмечают участники рынка. Появление новых акций всегда ведет к размыванию долей действующих акционеров и увеличивает предложение на рынке бумаг, что также снижает цену (см. “Ъ” от 23 апреля). Кроме того, текущая конъюнктура фондового рынка не очень способствует размещению акций. Индекс Московской биржи последние дни держится ниже уровня 2800 пунктов, то есть вблизи значений начала года. Как отмечает управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов, агрессивная денежно-кредитная политика ЦБ снижает активность инвесторов.

Вместе с тем в четырех крупных управляющих компаниях, опрошенных “Ъ”, портфельные менеджеры готовы участвовать в SPO «Озон Фармацевтики». Причем в одной компании рассчитывают на дополнительный дисконт, тогда как в трех других готовы участвовать по текущим ценам. Еще в одной УК сказали, что не готовы участвовать, но с точки зрения портфельных инвестиций размещение может быть интересным при дисконте в размере 15%. «"Озон Фарма" очень хорошо провела IPO. Несмотря на размещение по верхней границе, компания была оценена достаточно дешево и дала заработать тем, кто участвовал в первичной сделке. А теперь делает SPO с дисконтом»,— заявил собеседник “Ъ”. Похожая стратегия была у «Группы Астра», которая спустя полгода после IPO (см. “Ъ” от 17 октября 2023 года) провела вторичное размещение акций по более высокой цене.

Брокеры также ожидают высокого спроса. По мнению инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, наибольшей активности стоит ожидать со стороны розничных инвесторов, которые в рамках IPO выкупили более половины акций. «Акции компании показали заметный рост как с момента IPO (на 34%.— “Ъ”), так и с начала текущего года (на 13%.— “Ъ”). Вероятно, это объясняет готовность компании проводить SPO и привлекать новый капитал»,— отмечает он. По словам ведущего инвестиционного консультанта сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Юрия Азаргаева, акции станут особенно привлекательны для инвесторов, если компании удастся выполнить план по увеличению выручки на 25%.

Андрей Ковалёв, Виталий Гайдаев