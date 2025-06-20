Спекулянты надышались «Озон Фармы»

Вторичное размещение акций «Озон Фармацевтики» негативно сказалось на их котировках. В середине торговой сессии 20 июня на фоне активных продаж со стороны частных инвесторов котировки упали на 6,4%, до 43 руб., минимума с начала февраля. Вместе с тем активное участие в SPO приняли институциональные инвесторы, которые зачастую выступают стабилизирующим фактором. С учетом устойчивых финансовых показателей эмитента и увеличения free-float эмитент может рассчитывать на включение бумаг в первый котировальный список и в индекс Московской биржи, что будет способствовать расширению круга инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несмотря на то что размещение акций «Озон Фармы» в процессе SPO 20 июня прошло по нижней границе названного диапазона (42 руб. за акцию) и оказалось ниже текущих котировок на утренних торгах Московской биржи, в первый момент инвесторы отреагировали на итоги размещения позитивно. Котировки взлетели до 47,6 руб., превысив значения закрытия предыдущего дня почти на 4%. Однако «быки» недолго праздновали победу, и уже через пару часов котировки вернулись к значению закрытия четверга, а после 11:40 в игру вступили агрессивные «медведи». В течение часа котировки упали на 6,4%, до 43 руб., минимума с начала февраля. Участники рынка указывают, что распродажа акций велась частными инвесторами, участвовавшими в SPO и к этому времени получившими их на свои счета. Всего было размещено 65,9 млн акций почти на 2,8 млрд руб., заявки были удовлетворены более чем от 14 тыс. лиц.

Но по мере того как предложение бумаг со стороны спекулянтов сокращалось, котировки начали восстанавливаться и по итогам основой сессии остановились вблизи 44 руб. Этот результат хоть и оказался на 4,3% ниже значений закрытия торгов четверга, но на 4,3% превысил цену размещения. Как считает глава рынков акционерного капитала Сбербанка Ярослав Гончаров, поддержали котировки те инвесторы, которые хотели купить больше бумаг, но при размещении получили меньше желаемого.

Скорее всего, это были крупные частные инвесторы, которые, согласно источникам “Ъ”, получили аллокацию 30–40% от поданных заявок, тогда как управляющие компании получали около 90%.

При размещении эмитент отдавал предпочтение заявкам институциональных инвесторов. Согласно данным компании, на них пришлось 67% от объема исполненных заявок, на частных инвесторов — 33%. В октябре 2024 года, когда компания проводила IPO, структура размещения была в пользу частных инвесторов, на которых пришлось 53%. «Итоговая аллокация обусловлена интересами компании в обеспечении разумного распределения в пользу долгосрочных стратегий инвесторов (большинство из институционального спроса), а также для повышения уровня ликвидности, который традиционно обеспечивается за счет частных держателей»,— отмечает Дмитрий Коваленко. По его словам, в размещении участвовало полтора десятка институциональных инвесторов.

Меньшая доля частных инвесторов, как считает Ярослав Гончаров, может быть связана и с техническими причинами. Во-первых, с меньшим периодом сбора заявок в SPO против IPO. Во-вторых, с тем, что спрос от розничных инвесторов может быть удовлетворен путем покупки акций «в биржевом стакане» с учетом их среднего заказа, что для фондов сделать гораздо сложнее.

Несмотря на высокую долю институционалов, избежать роста волатильности на торгах не удалось. Как считает гендиректор по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, инициатива была на стороне частных инвесторов. «Как правило, управляющие компании не продают такие низколиквидные бумаги. Они стараются торговать ими, чтобы сильно не двигать рынок ни вверх, ни вниз»,— отмечает эксперт.

При этом фундаментально компания выглядит привлекательно, указывают участники рынка.

По мнению ведущего аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, сделка прошла в формате cash-in, а значит, привлеченные средства останутся в компании и будут направлены на реализацию инвестиционной программы. «"Озон Фармацевтика" может быть хорошей историей под снижение ключевой ставки — основной рост финансовых показателей будет происходить на горизонте 2027–2030 годов, и снижение ставки дисконтирования будет "добавлять" к стоимости компании гораздо больше, чем к стоимости бумаг, которые уже генерируют денежный поток и платят дивиденды»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин.

Аналитики БКС ожидают роста стоимости акций компании на горизонте ближайших 12 месяцев до 100 руб. Этому будут способствовать не только финансовые показатели компании, но и положительный эффект от увеличения free-float после сделки с 10% до 16%. По мнению эмитента, это будет способствовать включению акций в первый уровень листинга Московской биржи с последующим их включением в расчет индекса IMOEX. Как считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, включение в первый котировальный список и расчет индекса, пусть и с небольшим весом, повысит интерес к акциям компании со стороны крупных институциональных инвесторов в виде НПФ и индексных фондов.

Виталий Гайдаев