«Не является ли это большой иллюзией?»

Объявление Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном мгновенно вызвало реакцию в международной прессе. Американские, европейские и азиатские СМИ задаются вопросом, насколько устойчивым будет перемирие и как быстро сможет нормализоваться ситуация в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Трамп заявляет о «вечном» мире на земле вечных войн. Не является ли все это одной большой иллюзией?

Дональду Трампу, похоже, удалось с победой выйти из тяжелого кризиса в отношениях между Америкой и Исламской Республикой Иран. Президент воспринял скромный ракетный ответ Тегерана в понедельник на удары США по его ядерным объектам как знак того, что он хочет положить конец эскалации. Радость Трампа стала признаком того, что он считает участие США в конфликте завершенным, по крайней мере на данный момент.

Быстрое прекращение боевых действий поможет укрепить его позиции как президента и укрепит внешнюю политику, ранее отмеченную неудачами, такими как застопорившиеся усилия по установлению мира на Украине. Но изменит ли мир свое мнение о мастере хаоса, если он действительно поможет ослабить напряженность в залитом кровью регионе?

Героизм и мужество Ирана опровергают хвастовство Трампа

Ракетные удары по американским базам были нанесены после того, как Дональд Трамп похвастался атакой на ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Его хвастовство не продлилось и одного дня. Его гордость была подорвана Ираном. Трамп вообразил, что он Трумэн своего времени, и Иран сдастся перед лицом его незаконных и неоправданных атак и угроз. История Ирана полна героизма, доблести и гордости, но Трамп и советники ничего об этом не знают. Когда кто-то глуп и лжив, не имеет значения, президент он или обычный человек.

С возможным прекращением огня между Ираном и Израилем рискованные удары Трампа могут окупиться

Президент США Дональд Трамп рискнул, втянув США в обостряющийся конфликт между Израилем и Ираном, но, возможно, это окупилось, по крайней мере на данный момент. Трамп объявил в понедельник вечером, что две страны договорились о прекращении огня, которое, по его словам, может привести к прочному миру. Если президент США действительно положил конец тому, что он назвал «12-дневной войной», это значительный шаг назад от конфликта, который, казалось, уже готов был поглотить регион.

Американские официальные лица утверждали, что этот президент выполняет свои угрозы, в отличие от некоторых его предшественников. Если Иран начнет еще одну серию атак — и будут жертвы среди американцев или значительный ущерб — давление на Трампа усилится, чтобы он отреагировал. Однако на данный момент он, по-видимому, рассматривает возможность дипломатического выхода из боевых действий, и обе страны, похоже, настроены это поддержать.

Ракетная атака как сигнал к миру

И вот опять Европа просыпается, а на Ближнем Востоке уже новая ситуация. В ответ на бомбардировку своих ядерных объектов Иран вчера вечером первым делом атаковал базу Удейд в Катаре, крупнейшую военную базу США на Ближнем Востоке…

Но то, что выглядело как эскалация ситуации, оказалось полной противоположностью. Катар был предупрежден, и, по-видимому, американцы тоже, и ракеты были перехвачены. Никто не пострадал. Сравнительно сдержанный подход усилил впечатление, что Тегеран не заинтересован в эскалации. И действительно, Трамп поблагодарил Иран за предварительное предупреждение.

Вступив в войну только накануне, Трамп опять наслаждается ролью миротворца. Он тоже явно не был заинтересован в дальнейшей эскалации. Теперь его мирный план просто должен сработать. Мир был бы рад, если бы так и произошло.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик