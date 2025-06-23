Акции Tesla выросли на 10% после запуска беспилотного такси

Акции Tesla 23 июня выросли более чем на 10% — это стало реакцией рынка на запуск компанией собственного беспилотного такси. 22 июня Tesla начала работу беспилотного такси Robotaxi в Остине (штат Техас). Пока что сервис работает в тестовом режиме — воспользоваться Robotaxi могут только пользователи, которые получили приглашения от Tesla, в основном инфлюенсеры соцсети X. Они могут заказать поездку с 6 часов утра до 12 ночи и только в определенные районы города. Стоимость поездки сейчас фиксированная — $4,2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joel Angel Juarez / Reuters Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

В соцсетях и СМИ уже появились как положительные отзывы на поездки в Robotaxi — так, один из блогеров написал, что уже совершил 11 поездок «без каких-либо проблем», так и отрицательные — например, о том, что беспилотное такси поехало не в том направлении. В Остине и некоторых других американских городах уже действует роботакси от Waymo — подразделения корпорации Alphabet, так что Tesla придется конкурировать с ним.

Сегодняшний рост акций не смог перекрыть снижение в предшествующие месяцы — с начала года акции Tesla упали на 12%. Это связано как с политической деятельностью и высказываниями основателя компании Илона Маска, так и с ухудшившимися финансовыми показателями, на которые влияет, в частности, устаревание ее модельного ряда.

Яна Рождественская