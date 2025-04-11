Американцы все больше осваивают роботакси

На беспилотные такси Waymo пришлось около 20% поездок, которые выполнил сервис Uber в техасском Остине в последнюю неделю марта. По мнению агентства Bloomberg, которое публикует эти данные, они свидетельствуют о растущем интересе американских потребителей к беспилотным такси и готовности им пользоваться.

Данные о работе сервиса роботакси стартапа Waymo, подразделения Alphabet, были собраны аналитической компанией YipitData. Анализ данных также показал, что в первые 27 дней работы роботакси в Остине у Waymo было на 80% больше заказов на поездки, чем за аналогичный срок с момента запуска сервиса в Сан-Франциско.

В Остине заказать роботакси можно через сервис Uber, а в Сан-Франциско только через собственное приложение Waymo. Однако, по мнению YipitData, все равно имеющиеся данные свидетельствуют о том, что потребители быстро осваиваются с беспилотными такси. Наряду с Остином и Сан-Франциско услуги роботакси Waymo доступны в Фениксе и Лос-Анджелесе. А летом Waymo намерен также начать работать в Атланте, где также можно будет заказать беспилотный автомобиль через приложение Uber.

Алена Миклашевская