«Аэрофлот» рассчитывает начать эксплуатацию первых МС-21 к концу 2026 года

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) надеется начать эксплуатировать первые самолеты МС-21 от корпорации «Яковлев» в четвертом квартале 2026 года. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Александровский в комментарии телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это (начало эксплуатации в 2026 году.— "Ъ") самый начальный период, будет фаза таких "детских" болезней, с которыми мы вместе с производителем будем разбираться»,— сказал господин Александровский. По его словам, группа «Аэрофлот» строит стратегию развития на том, что к 2030 году количество российских самолетов существенно возрастет .

Серийное производство лайнеров МС-21 должно было запуститься еще в 2016 году. Но из-за необходимости доработки и введенных санкций этот срок неоднократно переносился. Первую партию из 108 самолетов «Аэрофлот» рассчитывает получить до 2030 года, потом еще почти столько же — до 2033 года.

Подробнее о планах «Аэрофлот» на российские самолеты — в материале «"Аэрофлот" рассчитывает на большее».

Степан Мельчаков