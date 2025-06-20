«Аэрофлот» рассчитывает на большее

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) ожидает первую партию в 108 самолетов МС-21 до 2030 года и почти столько же до 2033 года. Действующие планы предусматривают до 2030 года производство более 540 самолетов МС-21, а также SJ 100 и Ту-214, от которых «Аэрофлот» отказался. Но в отрасли оценивают реальный объем поставок по трем проектам в 50–200 единиц. По мнению ряда участников рынка, амбициозные планы «Аэрофлота» составлены с расчетом на получение квоты на западные самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Аэрофлот» рассчитывает получить первые 108 МС-21 до 2030 года, а к 2033 году довести их количество до 200 самолетов, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на полях ПМЭФ-2025. В 2024 году перевозчик заявил, что трансформирует свой заказ из 339 новых самолетов (210 МС-21, 89 SJ 100 и Ту-214) в пользу исключительно МС-21. Как уточнил 19 июня господин Александровский, отказываться от планов на закупку 339 МС-21 не планируется. «Остаток от соглашения (139 МС-21.— “Ъ”) будет выполнен в более поздние сроки»,— уточнил топ-менеджер.

Собеседники “Ъ” в отрасли и авиапроме сегодня ожидают пересмотра комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) в части количества и сроков поставки самолетов.

Ряд источников “Ъ” сомневаются, что «Аэрофлот» действительно рассчитывает на закрепленное по соглашению количество новых воздушных судов (ВС).

По мнению большинства собеседников “Ъ”, анонсируя завышенные ожидания от авиапрома и одновременно предлагая закрепление обязательной пропорции отечественных и иностранных ВС в парке каждой авиакомпании (см. “Ъ” от 5 июня), «Аэрофлот» добивается закрепления за собой приоритетного права пополнения своего парка иностранными самолетами, если будет такая возможность.

В «Ростехе» (включает Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) “Ъ” не стали комментировать заявление главы «Аэрофлота» о сроках поставок МС-21. Близкий к госкорпорации собеседник “Ъ” отметил, что «растущий спрос на российскую технику — позитивная тенденция», но подчеркнул, что пока «Аэрофлот» законтрактовал менее 20 самолетов, тогда как для производителей «важно перевести планы и намерения в твердые авансированные контракты». Источник “Ъ” добавляет, что об объемах поставок и количестве контрактов можно будет лучше судить, когда самолет пойдет в серию.

Более десяти опрошенных собеседников “Ъ” в авиапроме оценивают общее количество поставок магистральных самолетов в диапазоне от 50–70 до 190–200 единиц до 2030 года вместо запланированных сейчас 527 МС-21, SJ 100 и Ту-214.

Резко пессимистичные сценарии и прогноз на сохранение КПГА в действующем виде “Ъ” в опросе не учитывал.

Согласно действующей КПГА, до 2030 года планируется выпустить 270 МС-21. С 2026 года ПАО «Яковлев» должно начать выпускать по 40 таких ВС в год, доведя это количество до 72 единиц ежегодно с 2029 года. Одна сборочная линия МС-21 рассчитана на 36 единиц в год, в планах открывать вторую собеседники “Ъ” сомневаются. В этой связи они оценивают потенциал сборки МС-21 с 2028 года в 18–36 ВС ежегодно. В зависимости, в частности, от эффективности решения вопроса с поставщиками комплектующих реальный объем произведенных МС-21 к 2030 году составит, по расчетам большинства собеседников “Ъ”, от 30 до 50 единиц. В случае полного решения проблемы дефицита комплектующих источники “Ъ” допускают, что к этому сроку будет выпущено 70–80 МС-21.

Также КПГА предполагает поставку 142 SJ 100 до 2030 года с темпом выпуска в 28 самолетов в год, начиная с 2027 года. Источники “Ъ” ожидают ежегодных поставок 6–12 ВС (20 ВС при решении проблемы узких мест с поставщиками и своевременной сертификации двигателя). Таким образом, к 2030 году собеседники “Ъ” ожидают от 25 до 72 ВС в оптимистичном и пессимистичном сценариях. В отсутствие информации о строительстве дополнительных мощностей для производства Ту-214 в Казани источники “Ъ” прогнозируют выпуск от 3 до 10 таких самолетов в год. То есть к 2030 году они ожидают от 15 до 50 Ту-214 вместо запланированных 115 единиц.

Источники “Ъ” объясняют, что исходная планка была нереалистичной при объективно сложнейшей задаче и разнообразии проектов. Прежде большая часть собеседников “Ъ” ожидала «высвобождения поставщиков» от высокой загрузки гособоронзаказом (ГОЗ) после завершения военных действий.

Теперь источники “Ъ” считают, что приоритетность задач ГОЗ не изменится вне зависимости от сроков урегулирования конфликта.

Часть собеседников “Ъ” допускает, что в случае корректировки санкций в части поставок западных комплектующих темпы производства могут быть ускорены. Другие, напротив, полагают, что возвращение иностранных поставщиков позволит авиапрому выиграть время для выхода на серийные поставки.

Эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко исключает вероятность использования «Ростехом» западных комплектующих в производстве самолетов. «После того как авиапроизводители дважды (в 2014 и 2022 годах) обожглись на санкциях, они не допустят возвращения к зависимости от иностранных комплектующих, и это решение не будет согласовано ни на каком уровне»,— уверен он.

ОАК сможет провести реконструкцию производства под заявленные в текущей КПГА высокие темпы сборки самолетов при достаточном финансировании из федерального бюджета, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. И авиакомпании, продолжает он, при текущих уровнях пассажиропотока и господдержке будут готовы эксплуатировать заложенные программой объемы техники. По его мнению, в свете ожидаемой корректировки КПГА рационально было бы перенести сроки выхода на серийные масштабные поставки с 2030 на 2035 год, возможно не сокращая количественных показателей.

Айгуль Абдуллина