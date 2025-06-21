Минздрав Ирана: более 400 человек погибли после начала ударов Израиля

По данным Минздрава Ирана, после начала атак Израиля среди мирного населения Исламской Республики погибли более 400 человек. Пострадали более 3 тыс. жителей. Об этом заявляет представитель иранского ведомства Хосейн Керманпур в соцсети Х.

2,2 тыс. человек из числа раненых уже выписаны из больниц. 232 получили помощь на месте. По словам господина Керманпура, большинство жертв атак были гражданскими лицами. 54 погибших — это женщины и дети. Еще пятеро были медработниками.

Израиль начал операцию против Ирана «Народ как лев» 13 июня. Тегеран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3» и ударил по городам Израиля дронами и баллистическими ракетами. Вчера глава Минобороны Израиля приказал армии усилить удары по Ирану.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Европа достает Иран из пасти льва».