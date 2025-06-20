Глава Минобороны Израиля приказал армии усилить удары по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армии усилить атаки по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и другой военной инфраструктуре, чтобы дестабилизировать иранский политический режим. По его словам, удары должны продолжаться, пока не будут достигнуты основные цели, в том числе уничтожение ядерной программы Исламской Республики.

«Мы должны нанести удар по всем символам правительства и механизмам репрессий против населения, таким как ''Басидж'', и опоре режима, в частности Корпусу стражей исламской революции, и провести широкомасштабную эвакуацию населения из Тегерана, чтобы дестабилизировать режим»,— сказал Исраэль Кац на встрече с высокопоставленными представителями ЦАХАЛа (цитата по Ynet).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что в рамках операции «Народ как лев» ЦАХАЛ стремится уничтожить ядерную программу Ирана, лишить его возможности производить баллистические ракеты и ликвидировать проиранские военно-политические силы в регионе. Он допускал, что результатом операции может стать смена власти в Исламской Республике. Накануне Исраэль Кац пригрозил устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

С 13 июня — тогда же началась операция «Народ как лев» — израильские военные ликвидировали несколько высокопоставленных иранских командиров, включая командующего КСИР Хосейна Салами и командующего аэрокосмическими силами Амира Али Хаджизаде. Оказались атакованы объекты, где производилось оборудование для центрифуг, обогащающих уран, сообщало МАГАТЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».