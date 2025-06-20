Европа достает Иран из пасти льва

В Женеве прошли переговоры между «евротройкой» (Великобритания, Франция и Германия), ЕС и Ираном, которые стали для последнего первым очным контактом с западными дипломатами с начала израильской операции «Народ как лев». Консультации, посвященные судьбе ядерной и баллистической программ Ирана, были созваны 20 июня на фоне двухнедельной паузы, которую президент США Дональд Трамп взял для того, чтобы обдумать вопрос о присоединении к израильским ударам по Ирану. Эксперты подсчитали, что экономика еврейского государства теряет до $200 млн только за один день военной кампании против Тегерана, и вести войну одиночку у Израиля может не хватить сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Denis Balibouse / Reuters Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария приняла у себя 20 июня переговоры с участием министров иностранных дел Великобритании, Франции, ФРГ, Ирана и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Европейские власти созвали встречу с целью убедить Тегеран в необходимости уступок на фоне углубления боевых действий на его территории. Официальные лица, на которых ссылается The Washington Post (WP), пояснили: с точки зрения «евротройки», Тегеран сейчас находится в максимально уязвимой позиции и ему надо дать возможность избежать американских бомбардировок, замаячивших на горизонте в эти дни.

Встреча в Женеве стала первым очным контактом иранской стороны с западными официальными лицами с начала полномасштабной военной кампании Израиля. По словам другого чиновника, говорившего с WP, европейские страны, выступавшие подписантами оригинального ядерного соглашения 2015 года с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), уже несколько месяцев хотели присоединиться к американо-иранским ядерным переговорам, однако им в этом препятствовали США. Вероятно, война поменяла эти расклады.

В Париже в преддверии встречи заявили, что проблему иранского атома нельзя искоренить силовым путем, который выбрал Израиль. «Никто не может всерьез полагать, что эту угрозу можно устранить только текущими операциями,— заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.— Почему? Потому что есть некоторые заводы, которые хорошо защищены, и потому что сегодня никто точно не знает, где (на территории Ирана.— “Ъ”) находится уран, обогащенный до 60%. Поэтому нам нужно восстановить контроль над (иранской ядерной.— “Ъ”) программой с помощью технической экспертизы и переговоров».

По словам источников WP, европейские страны продвигают сделку по принципу «либо так, либо никак».

В качестве одного из стимулов при этом Тегерану разрешат сохранить его политический режим, демонтаж которого Израиль теперь открыто маркирует в качестве одной из целей операции.

США в курсе переговоров между Ираном и «евротройкой». Белый дом официально объявил, что Дональд Трамп взял две недели на то, чтобы обдумать возможное присоединение США к ударам по Ирану. Пауза, как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, необходима, поскольку «есть шанс на существенные переговоры». Госпожа Левитт подчеркнула: любая дипломатическая сделка должна гарантировать, что Иран не сможет обогащать уран даже на минимальных уровнях или конструировать ядерное оружие.

В контакте с Тегераном с начала войны находится и сам Вашингтон. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько раз общались по телефону, после того как Израиль 13 июня дал старт операции «Народ как лев», утверждают источники Reuters.

Один из дипломатов в странах Ближнего Востока рассказал агентству, что первый звонок состоялся по инициативе США, которые представили свои предложения для преодоления тупиковой ситуации.

Господин Арагчи сказал своему американскому собеседнику, что Иран готов продемонстрировать гибкость в «ядерном» вопросе, но только в том случае, если США заставят Израиль прекратить бомбардировки, говорят собеседники Reuters.

«Мы всегда стремились к миру и стабильности, однако в нынешних условиях единственный путь к завершению навязанной войны — это безусловное прекращение агрессии противника и железные гарантии полного прекращения авантюр со стороны сионистских террористов (имеется в виду израильская армия.— “Ъ”) раз и навсегда»,— написал 20 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X.

Впрочем, уступать еврейское государство, судя по всему, не намерено. 20 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильским силам дано указание «нанести удары по всем символам» иранского руководства, «механизмам подавления населения», а также такой «опоре власти», как Корпус стражей Исламской революции, чтобы гарантированно «вызвать дестабилизацию режима и усилить сдерживание ракетных обстрелов» в израильском тылу.

«Операция еще не закончена, впереди нас ждут еще более сложные дни,— заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин.— Мы делаем все необходимое, чтобы сократить количество ракетного огня и ущерба, но оборона не герметична. Иран все еще обладает возможностями, которые, как известно, они намерены продолжать использовать». И будто в подтверждение этой оценки во второй половине дня 20 июня иранская сторона обрушила на Израиль новую волну комбинированных ударов, не все из которых удалось отразить.

При этом о дедлайне операции известно крайне мало. Но Израиль вряд ли способен вести затяжную войну, дают понять эксперты Института экономической политики имени Аарона при Университете Райхмана. По их подсчетам, в рамках операции «Народ как лев» еврейское государство может тратить до $200 млн в день. Если военная кампания продлится месяц, то она обойдется правительству примерно в $12 млрд, считают в Институте экономической политики. По мнению исследователей, это крайне опасно для национальной экономики, потому что значительная ее часть и так заморозила работу в условиях активных «прилетов» со стороны регионального противника.

Нил Кербелов