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Европа достает Иран из пасти льва

Тегеран пошел на переговоры впервые с начала войны

В Женеве прошли переговоры между «евротройкой» (Великобритания, Франция и Германия), ЕС и Ираном, которые стали для последнего первым очным контактом с западными дипломатами с начала израильской операции «Народ как лев». Консультации, посвященные судьбе ядерной и баллистической программ Ирана, были созваны 20 июня на фоне двухнедельной паузы, которую президент США Дональд Трамп взял для того, чтобы обдумать вопрос о присоединении к израильским ударам по Ирану. Эксперты подсчитали, что экономика еврейского государства теряет до $200 млн только за один день военной кампании против Тегерана, и вести войну одиночку у Израиля может не хватить сил.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария приняла у себя 20 июня переговоры с участием министров иностранных дел Великобритании, Франции, ФРГ, Ирана и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Европейские власти созвали встречу с целью убедить Тегеран в необходимости уступок на фоне углубления боевых действий на его территории. Официальные лица, на которых ссылается The Washington Post (WP), пояснили: с точки зрения «евротройки», Тегеран сейчас находится в максимально уязвимой позиции и ему надо дать возможность избежать американских бомбардировок, замаячивших на горизонте в эти дни.

Встреча в Женеве стала первым очным контактом иранской стороны с западными официальными лицами с начала полномасштабной военной кампании Израиля. По словам другого чиновника, говорившего с WP, европейские страны, выступавшие подписантами оригинального ядерного соглашения 2015 года с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), уже несколько месяцев хотели присоединиться к американо-иранским ядерным переговорам, однако им в этом препятствовали США. Вероятно, война поменяла эти расклады.

В Париже в преддверии встречи заявили, что проблему иранского атома нельзя искоренить силовым путем, который выбрал Израиль. «Никто не может всерьез полагать, что эту угрозу можно устранить только текущими операциями,— заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.— Почему? Потому что есть некоторые заводы, которые хорошо защищены, и потому что сегодня никто точно не знает, где (на территории Ирана.— “Ъ”) находится уран, обогащенный до 60%. Поэтому нам нужно восстановить контроль над (иранской ядерной.— “Ъ”) программой с помощью технической экспертизы и переговоров».

По словам источников WP, европейские страны продвигают сделку по принципу «либо так, либо никак».

В качестве одного из стимулов при этом Тегерану разрешат сохранить его политический режим, демонтаж которого Израиль теперь открыто маркирует в качестве одной из целей операции.

Вашингтон утвердил план войны с Тегераном

США в курсе переговоров между Ираном и «евротройкой». Белый дом официально объявил, что Дональд Трамп взял две недели на то, чтобы обдумать возможное присоединение США к ударам по Ирану. Пауза, как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, необходима, поскольку «есть шанс на существенные переговоры». Госпожа Левитт подчеркнула: любая дипломатическая сделка должна гарантировать, что Иран не сможет обогащать уран даже на минимальных уровнях или конструировать ядерное оружие.

В контакте с Тегераном с начала войны находится и сам Вашингтон. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько раз общались по телефону, после того как Израиль 13 июня дал старт операции «Народ как лев», утверждают источники Reuters.

Один из дипломатов в странах Ближнего Востока рассказал агентству, что первый звонок состоялся по инициативе США, которые представили свои предложения для преодоления тупиковой ситуации.

Господин Арагчи сказал своему американскому собеседнику, что Иран готов продемонстрировать гибкость в «ядерном» вопросе, но только в том случае, если США заставят Израиль прекратить бомбардировки, говорят собеседники Reuters.

«Мы всегда стремились к миру и стабильности, однако в нынешних условиях единственный путь к завершению навязанной войны — это безусловное прекращение агрессии противника и железные гарантии полного прекращения авантюр со стороны сионистских террористов (имеется в виду израильская армия.— “Ъ”) раз и навсегда»,— написал 20 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X.

Эксперт РСМД Георгий Асатрян — о том, почему Иран преждевременно считать проигравшей стороной

Эксперт РСМД Георгий Асатрян — о том, почему Иран преждевременно считать проигравшей стороной

Впрочем, уступать еврейское государство, судя по всему, не намерено. 20 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильским силам дано указание «нанести удары по всем символам» иранского руководства, «механизмам подавления населения», а также такой «опоре власти», как Корпус стражей Исламской революции, чтобы гарантированно «вызвать дестабилизацию режима и усилить сдерживание ракетных обстрелов» в израильском тылу.

«Операция еще не закончена, впереди нас ждут еще более сложные дни,— заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин.— Мы делаем все необходимое, чтобы сократить количество ракетного огня и ущерба, но оборона не герметична. Иран все еще обладает возможностями, которые, как известно, они намерены продолжать использовать». И будто в подтверждение этой оценки во второй половине дня 20 июня иранская сторона обрушила на Израиль новую волну комбинированных ударов, не все из которых удалось отразить.

При этом о дедлайне операции известно крайне мало. Но Израиль вряд ли способен вести затяжную войну, дают понять эксперты Института экономической политики имени Аарона при Университете Райхмана. По их подсчетам, в рамках операции «Народ как лев» еврейское государство может тратить до $200 млн в день. Если военная кампания продлится месяц, то она обойдется правительству примерно в $12 млрд, считают в Институте экономической политики. По мнению исследователей, это крайне опасно для национальной экономики, потому что значительная ее часть и так заморозила работу в условиях активных «прилетов» со стороны регионального противника.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Последствия ударов Ирана по Израилю

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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