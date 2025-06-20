Арагчи: Иран готов продолжить переговоры после прекращения атак Израиля

Иран открыт к консультациям с Великобританией, Германией, Францией и другими странами Европы для обсуждения ядерной сделки с США. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи. При этом основными условиями продолжения переговоров он назвал прекращение «агрессии» со стороны Израиля и привлечение его властей к ответственности.

«Мы приветствуем и поддерживаем продолжение диалога с тремя европейскими странами и Европейским союзом и заявляем о своей готовности встретиться снова в ближайшем будущем»,— цитирует господина Арагчи агентство IRNA.

Израиль начал операцию «Народ как лев» 13 июня. Страна совершила атаки на крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3» и ударил по городам Израиля дронами и баллистическими ракетами. Еще одним ответом на удары Израиля стал отказ Ирана от переговоров по ядерной программе с США.

Сегодня в Женеве состоялась встреча иранской стороны с Великобританией, Францией, Германией, ЕС и Ираном. Цель переговоров — убедить Иран в необходимости заключения ядерной сделки с США.

Подробности — в материале «Европа достает Иран из пасти льва».

Екатерина Отрашкевич