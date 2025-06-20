Столичные районы прирастают платной парковкой
В ее состав вошло еще 129 улиц
Границы платной парковки в Москве вновь расширяются. С 20 июня автовладельцы будут обязаны платить за стоянку своих автомобилей по 129 новым адресам. Тарифы колеблются от 40 до 380 руб. в час. Платные зоны затронут жителей районов Ломоносовский, Хамовники, Аэропорт, Бибирево и Южное Чертаново. Кроме того, расширяется зона действия экспериментального динамического тарифа, который меняется в зависимости от загруженности парковки. Ранее он применялся только на пяти улицах в центре, теперь их станет 58. В таких местах при низкой загруженности парковка будет бесплатной.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Информация об очередном расширении зоны платных парковок опубликована на едином транспортом портале Москвы. В опубликованном там списке фигурирует перечень из 129 адресов в разных районах города. Так, в Хамовниках в платный режим с 20 июня переводятся места на участке Комсомольского проспекта (от ТТК до Лужнецкой набережной) и на улице Лужники (тариф — 150 руб. в час днем и 60 руб. с 21:00 до 8:00).
На севере Москвы парковка станет платной на улицах Пришвина и Свободы, на юге — на улице Академика Янгеля и Россошанской улице, в центре — на Загородном шоссе (везде — 40 руб. в час). Платный паркинг вводится и на участке Ломоносовского проспекта (от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова) и на всем протяжении Ленинского проспекта (от ТТК до МКАД) также с тарифом 40 руб. в час.
Зоны, в которых вводится динамический тариф с 20 июня 2025 года
|
Источник: Московский транспорт.
Платные парковки работают в столице с 2012 года, и на данный момент они насчитывают 124 тыс. мест вдоль улиц. За 14 лет с автовладельцев было собрано почти 10 млрд. руб. за хранение автомобилей. Зона расширяется в среднем один-два раза в год, последний раз это произошло в ноябре 2024-го. Изменение границ происходит по стандартному сценарию: дептранс направляет в муниципалитеты обращения со списком улиц, депутаты большинством голосов инициативу поддерживают. Власти сообщают, что решение принято по «согласованию» с депутатами, хотя де-юре этого и не требуется. Сейчас департамент также заявил, что расширение платной зоны с 20 июня согласовано с депутатами.
Одновременно увеличивается и перечень улиц, где действует динамический тариф (когда цены меняются в зависимости от загруженности парковки). Такая система была впервые введена 1 ноября 2024 года в пилотном режиме на пяти улицах в центре (в частности, на площади Тверской заставы). С 20 июня их будет еще 58, в том числе в ЗАО, ЮАО и СВАО.
В столичном дептрансе говорят, что новый тариф позволяет снизить загруженность парковок «в самые популярные часы», помогая водителям сэкономить время и деньги.
Благодаря динамическому тарифу стоимость парковки при минимальной занятости ежедневно опускается до 0 руб. в час (то есть она становится бесплатной). Аналогичная тарифная система теперь будет применяться, в том числе, на улицах Петровка, Цветной бульвар, Арбат, Мясницкая, Лесная, на Можайском Валу, в Петровском и Романовском переулках, на Пушкинской площади и площади Киевского вокзала.
Следующий этап парковочных нововведений стартует 15 августа: очередная порция платных участков появится в районах Бутырский, Войковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Коптево и Южное Тушино. Список из 209 адресов уже опубликован на едином транспортном портале Москвы. 3 октября стартует третий этап расширения: он коснется улиц и их участков в районах Лосиноостровский, Лефортово, Люблино, Коптево, Печатники и других.
В столичном дептрансе происходящий процесс называют «расширением зоны резидентных разрешений», имея в виду, что местные жители получат больше возможностей парковаться у дома благодаря тому, что часть машин (чьи владельцы не захотят платить) освободят парковочные места. По данным ведомства, сейчас в городе действует 128 тыс. разрешений, в 2025 году их стало больше на 31% по сравнению с прошлым годом.