Столичные районы прирастают платной парковкой

Границы платной парковки в Москве вновь расширяются. С 20 июня автовладельцы будут обязаны платить за стоянку своих автомобилей по 129 новым адресам. Тарифы колеблются от 40 до 380 руб. в час. Платные зоны затронут жителей районов Ломоносовский, Хамовники, Аэропорт, Бибирево и Южное Чертаново. Кроме того, расширяется зона действия экспериментального динамического тарифа, который меняется в зависимости от загруженности парковки. Ранее он применялся только на пяти улицах в центре, теперь их станет 58. В таких местах при низкой загруженности парковка будет бесплатной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Информация об очередном расширении зоны платных парковок опубликована на едином транспортом портале Москвы. В опубликованном там списке фигурирует перечень из 129 адресов в разных районах города. Так, в Хамовниках в платный режим с 20 июня переводятся места на участке Комсомольского проспекта (от ТТК до Лужнецкой набережной) и на улице Лужники (тариф — 150 руб. в час днем и 60 руб. с 21:00 до 8:00).

На севере Москвы парковка станет платной на улицах Пришвина и Свободы, на юге — на улице Академика Янгеля и Россошанской улице, в центре — на Загородном шоссе (везде — 40 руб. в час). Платный паркинг вводится и на участке Ломоносовского проспекта (от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова) и на всем протяжении Ленинского проспекта (от ТТК до МКАД) также с тарифом 40 руб. в час.

Зоны, в которых вводится динамический тариф с 20 июня 2025 года Выйти из полноэкранного режима Округ Улицы ЗАО Набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Украинским бульваром до Новоарбатского моста) Кутузовский проспект (четная сторона от пересечения с набережной Тараса Шевченко до д. 2/1, стр. 6 по Кутузовскому проспекту) Кутузовский проспект (от пересечения с улицей Кульнева до пересечения с улицей 1812 года) Улица 1812 года (от Кутузовского проспекта до пересечения с Проектируемым проездом №86) Улица Дениса Давыдова Улица Генерала Ермолова Площадь Победы Кутузовский проезд Площадь Киевского Вокзала Улица Андрея Карлова Брянская улица Платовская улица 2-й Брянский переулок Улица Можайский Вал САО 1-й Боткинский проезд Улица Зои Воскресенской СВАО Улица Сущевский Вал, 31, стр. 1 2-й Вышеславцев переулок ЦАО Мясницкая улица Улица Рождественка Большая Никитская улица (исключая четную сторону от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком и нечетную сторону от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком) Большая Никитская улица (четная сторона от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком) Цветной бульвар (четная сторона) Цветной бульвар (нечетная сторона) Неглинная улица (четная сторона) Неглинная улица (нечетная сторона) Улица Петровка Большой Черкасский переулок Романов переулок Улица Арбат Улица Грузинский Вал (нечетная сторона от пересечения с площадью Тверская Застава до северо-восточных границ вл. 9–11 по улице Грузинский Вал и исключая нечетную сторону от 2-й Брестской улицы до д. 3, стр. 9 по улице Грузинский Вал) Петровский переулок Большая Бронная улица (от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком) Лесная улица 1-я Миусская улица Тверской бульвар (четная сторона от северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей и нечетная сторона от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком) Троилинский переулок Пушкинская площадь Большой Кондратьевский переулок Глухарев переулок Большой Балканский переулок Проектируемый проезд №2309 (от пересечения с улицей Доватора до станции «Московского метрополитена» «Спортивная») Сретенский бульвар Кудринский переулок Малый Патриарший переулок Дружинниковская улица Улица Николаева Малый Гнездниковский переулок (от Тверской улицы до Большого Гнездниковского переулка) Большой Гнездниковский переулок (нечетная сторона от Леонтьевского переулка до северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару) Большой Гнездниковский переулок (исключая нечетную сторону от Леонтьевского переулка до северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару) Брюсов переулок (от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы вл. 8/10, стр. 1 по Брюсову переулку и от юго-западной границы вл. 8/10, стр. 1 по Брюсову переулку до пересечения с Тверской улицей) Малый Гнездниковский переулок (от пересечения с Большим Гнездниковским переулком до пересечения со Шведским тупиком) Тверской бульвар (исключая четную сторону от северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей и нечетную сторону от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком) Большая Бронная улица (от пересечения с Малой Бронной улицей до пересечения с Сытинским переулком) ЮАО Большая Тульская улица, 2 Открыть в новом окне Источник: Московский транспорт.

Платные парковки работают в столице с 2012 года, и на данный момент они насчитывают 124 тыс. мест вдоль улиц. За 14 лет с автовладельцев было собрано почти 10 млрд. руб. за хранение автомобилей. Зона расширяется в среднем один-два раза в год, последний раз это произошло в ноябре 2024-го. Изменение границ происходит по стандартному сценарию: дептранс направляет в муниципалитеты обращения со списком улиц, депутаты большинством голосов инициативу поддерживают. Власти сообщают, что решение принято по «согласованию» с депутатами, хотя де-юре этого и не требуется. Сейчас департамент также заявил, что расширение платной зоны с 20 июня согласовано с депутатами.

Одновременно увеличивается и перечень улиц, где действует динамический тариф (когда цены меняются в зависимости от загруженности парковки). Такая система была впервые введена 1 ноября 2024 года в пилотном режиме на пяти улицах в центре (в частности, на площади Тверской заставы). С 20 июня их будет еще 58, в том числе в ЗАО, ЮАО и СВАО.

В столичном дептрансе говорят, что новый тариф позволяет снизить загруженность парковок «в самые популярные часы», помогая водителям сэкономить время и деньги.

Благодаря динамическому тарифу стоимость парковки при минимальной занятости ежедневно опускается до 0 руб. в час (то есть она становится бесплатной). Аналогичная тарифная система теперь будет применяться, в том числе, на улицах Петровка, Цветной бульвар, Арбат, Мясницкая, Лесная, на Можайском Валу, в Петровском и Романовском переулках, на Пушкинской площади и площади Киевского вокзала.

Следующий этап парковочных нововведений стартует 15 августа: очередная порция платных участков появится в районах Бутырский, Войковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Коптево и Южное Тушино. Список из 209 адресов уже опубликован на едином транспортном портале Москвы. 3 октября стартует третий этап расширения: он коснется улиц и их участков в районах Лосиноостровский, Лефортово, Люблино, Коптево, Печатники и других.

В столичном дептрансе происходящий процесс называют «расширением зоны резидентных разрешений», имея в виду, что местные жители получат больше возможностей парковаться у дома благодаря тому, что часть машин (чьи владельцы не захотят платить) освободят парковочные места. По данным ведомства, сейчас в городе действует 128 тыс. разрешений, в 2025 году их стало больше на 31% по сравнению с прошлым годом.

Александр Воронов