Дресс-код отказывается от формальностей

Петербургский экономический форум расширил модную повестку — в этот раз в деловую программу включили панель «Пространство национальных брендов». Около десяти сессий отдали представителям fashion-рынка и креативной индустрии, в центре «Экспофорума» даже открыли ателье по пошиву мужского костюма. А вот дресс-код участников форума вызывает все больше вопросов у специалистов по протоколу. О гардеробе ПМЭФа — Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Культурный код на экспорт. Как через коллективную капсулу и визуальный нарратив представить Россию источником эстетически выверенного дизайна?» Это выдержки из презентации одной из панельных сессий Петербургского форума. На это раз fashion-индустрия стала, по сути, его хедлайнером, а «Экспоцентр» превратился в подиум российских дизайнеров преимущественно женских коллекций. Гардероб делового форума сильно трансформировался, заметил его участник, глава юридической компании Олег Жуков: «Я посещаю ПМЭФ восьмой раз и могу сказать, что дресс-код становится более свободным.

Если вспомним 2018-й, 2019-й годы, то 99% посетителей выбирали синие либо серые костюмы. Сейчас можно увидеть много людей, которые одеты более неформально: кто-то в кроссовках, в лоферах на босу ногу»

Такая свобода в стиле говорит о снижении уровня деловой культуры, подчеркнула специалист по протоколу, председатель Международной ассоциации консультантов по этикету и коммуникациям Анна Фокина. По ее словам, неосознанный подход к гардеробу может привести к потере статуса: «Две основные рекомендации к внешнему виду: качественный костюм, который хорошо сидит, и зауженные укороченные брюки (итальянский крой) производят впечатление. Когда человек слишком модно, по-мальчишески одет, скорее всего, он не имеет власти, статуса, о чем с ним говорить? То есть он не проходит фильтр "свой-чужой". То же самое относится к аксессуарам. Галстук — консервативный атрибут. У нас есть тенденция к некоторому упрощению.

Наработанная репутация буквально за две встречи может порушиться из-за каких-то мелочей, в том числе из-за того, что надето.

Мы недавно на международной арене наблюдали подобное, когда отсутствие костюма вызвало большие вопросы у всех, кто соблюдает дресс-код. Лучше так не рисковать».

В этом году ПМЭФ собрал 20 тыс. человек из 140 стран. Одна из самых представительных делегаций — из Королевства Бахрейн, 80 человек. Национальные костюмы и участие креативной индустрии чуть расслабили бизнес. Поменялись гости, изменился и дресс-код делового форума, пояснил генеральный директор Fashion Hub Russia Георгий Ростовщиков: «В нулевых и десятых была жесткая градация и требование служб протокола — только деловой стиль, и это правильно, потому что формировалась культура подобных мероприятий. Сейчас форум трансформировался, и дресс-код стал проще. Все миксуется. Сейчас вы можете здесь увидеть представителя крупнейшего бизнеса в очень комфортной одежде, особенно в последние дни ПМЭФ. В пиджаках все, и слава богу. Галстуков стало меньше заметно. Если раньше не было футболки в деловом костюме, то сейчас она появилась».

Fashion-индустрия учла интересы и делегаций дружественных стран, которые приехали в Санкт-Петербург. В программе — презентация, например, арабской коллекции одежды. ПМЭФ и мода могут дружить, резюмирует главный редактор Fashion Paper Александра Нечаева:

«Мы живем в такое время, когда деловой дресс-код обязывает, но он все-таки должен становиться чуть свободнее.

К моменту ухода зарубежных брендов наш локальный рынок очень сильно трансформировался. Недалеко от нашей панели расположился стенд бренда, который шьет мужские деловые костюмы по индивидуальным меркам. Поговорили с его основателем, и он рассказал, что перед ПМЭФ у него несколько человек заказали специально костюмы. Brioni, наверное, никто не переплюнет, но все чаще даже мужчины стали обращаться к российским производителям».

Правда, с мужскими локальными марками даже на фоне импортозамещения в России пока все сложно, признаются дизайнеры. В отличие от женской моды, мужская требует больше инвестиций, и ниша почти свободна. Возможно, ПМЭФ 2025 года изменит этот вектор, и тогда слоган «Покупай российское» действительно начнет работать.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова