Московская мода открыла локальное

Московская неделя моды не привлекла зрителей, но нашла спрос у локальных брендов. За первые два дня на сцене можно было увидеть Ксению Собчак «в платье кентавра», костюмы в духе «Мастера и Маргариты» и исконно русские мотивы. Осенью на предыдущий фестиваль очереди к Манежу тянулись от метро. Тогда на открывающий неделю показ Александра Рогова не смогла попасть и половина желающих. В этот раз ажиотажа не видно, рассказывают “Ъ FM” участники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Впрочем, интерес обывателей еще может проснуться, считает искусствовед, историк моды и поэзии Мария Третьякова, которая побывала на мероприятии: «На Московской неделе моды есть коммерческие шоурумы. Это дизайнеры, которые выиграли конкурс с какими-то коллекциями прет-а-порте, им предоставили помещение второго этажа совершенно бесплатно. Здесь, конечно, речь шла о моде доступной, понятной, массовой, можно было сразу примерить, завернуть с собой и уйти. Оформление лаконичное, нет толпы. Площадка монохромная, некричащая.

На фоне такого лаконичного дизайна прекрасно смотрятся кадры показов, и они яркими вспышками фокусируют взгляд зрителя. Посетителей было немного только первые два дня, многих напугал ураган. 15 марта очереди будут стоять до метро. Раньше у нас была Неделя моды, посвященная мировым европейским дизайнерам. И чтобы прорваться на этот подиум, российским модельерам нужно было чуть ли не обанкротиться из-за огромных входных барьеров. Сейчас показ тоже недешевое удовольствие: и режиссура, и оплата моделям. Но все-таки освободилось пространство для достойных людей, которые представляют Москву и российские регионы, появился шанс показать, что они тоже талантливы».

По словам организаторов, в 2025 году пришло более 1 тыс. заявок на участие. Всего на подиуме покажутся 180 брендов. Большинство из них — столичные дизайнеры, свои дебюты подготовили студенты профильных вузов. Активнее стали привлекаться дизайнеры из регионов, их около 20. Еще несколько десятков представляют дружественных Китая, Индонезии, ЮАР и Армении. Для российских брендов участие в таком событии престижно, отмечает президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии и член экспертного совета Московской недели моды Татьяна Белькевич: «Для всех иностранных брендов наш рынок огромный, и потенциал тоже огромен. Но российские байеры присматриваются с осторожностью. Наши дизайнеры точно так же стремятся на внешние рынки.

Это действительно международное мероприятие. За счет того, что в ноябре мы приняли саммит БРИКС, и все страны, которые были настроены на взаимодействие с нами, находят партнерские отношения. То есть очень было заключено множество предварительных контрактов о дистрибуторстве, о партнерстве, о взаимном обмене дизайнерами в том числе, то есть и мы будем представлены на международных площадках.

Конечно, с подготовкой, потому что и к нам, когда дизайнеры выходят, они должны учитывать и климатические особенности, и желания потребителей. По статистике конца 2024 года, 73% обывателей выбирают российское. Есть из чего выбирать, настолько повысился уровень. И видно, насколько дизайнеры, даже мэтры, очень серьезно готовятся к мероприятию, к подиуму».

Всего в Манеже до 18 марта пройдет более 90 показов. Переупакованное после 2022 года мероприятие проходит в четвертый раз. Помимо показов высокой моды, проходят лекции и просмотры короткометражных фильмов.

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Анжела Гаплевская