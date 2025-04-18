Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как изменилось восприятие обуви у брендов и потребителей.

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Каблуки перестали демонстрировать статус. Аналитики fashion-рынка обнаружили невероятное: по итогам 2024-го впервые за многие годы продажи обуви на плоской подошве обошли туфли и сапоги на шпильке. Более того, ранее не слишком популярный kitten heel (тонкий каблучок сантиметров в 5-6) почти достиг объемов продаж своего высокого собрата. Показатель, к слову, вырос в пять раз, следует из данных The Business of Fashion. Как отмечают специалисты, большие перемены начались еще в 2010-е, когда в моду вошел sport chic. Свой вклад внес и режим самоизоляции в пандемию COVID-19. В итоге и многие офисы перестали ожидать от женщин образов с высокими каблуками.

Мир, наконец, принял тот факт, что это невероятно неудобно и совсем не полезно, хоть и иногда очень красиво. Именно в части красивого тоже многое изменилось — крупнейшие модные бренды сделали свой вклад в переоценку стереотипов. Из сезона в сезон они предлагают инфлюенсерам на суд то пуанты Miu Miu, то балетки Chanel, то сандалии Chloe, делая удобную обувь даже для особых случаев. Журнал Vogue теперь рекомендует изучить пять моделей лоферов, в которые стоит инвестировать этим летом.

Бренды же, которые традиционно делали ставку на женственную обувь на высоком каблуке, столкнулись с трудностями. Летом 2024 года Сара Джессика Паркер объявила о закрытии своего бренда туфель SJP, а Christian Louboutin увеличил ассортимент балеток в том же году почти на 40%. Конечно, классические туфли никуда не денутся и останутся частью элегантного образа. Но, по словам аналитиков fashion-индустрии, образа женщины на супервысоких каблуках больше не существует. Он не вызывает мощного отклика. Более креативные силуэты кроссовок или дизайнерские туфли на плоской подошве теперь так же могут быть символом статуса, как и каблук в прежние времена.

Яна Лубнина