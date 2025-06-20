ПМЭФ-2025. День третий. Главное

Главным событием третьего дня работы 28-го Петербургского международного экономического форума обещает стать выступление президента России Владимир Путин на пленарном заседании. На других площадках форума продолжаются дискуссии об экономической политике, заключаются соглашения в различных областях. О главных события, заявлениях и сделках форума — в подборке «Ъ».

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Заявления

Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов. Антон Силуанов .

. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм», об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на ПМЭФ. Во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка, а во-вторых, об отставании в производительности труда от развитых стран.

охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм», об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на ПМЭФ. Во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка, а во-вторых, об отставании в производительности труда от развитых стран. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, заявил вице-премьер Александр Новак

Минтранс РФ может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики — вице-премьер Виталий Савельев .

. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за отмену обязательного лицензирования для некоторых видов бизнеса.

Сделки

Россия и Казахстан подписали на ПМЭФ дорожную карту по проекту строительства АЭС, передают «РИА Новости».

и подписали на ПМЭФ дорожную карту по проекту строительства АЭС, передают «РИА Новости». Предварительное соглашение по зоне свободной торговли с Индонезией подпишут в рамках ПМЭФ, сообщили в Минпромторге России.

подпишут в рамках ПМЭФ, сообщили в Минпромторге России. Компания ИНФРАГЧП-А группы Газпромбанка и АО «Дороги и мосты» (входит в «Нацпроектстрой») заключили договор о строительстве автомобильной дороги «Северный обход города Омска».

Министерство культуры РФ и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о взаимодействии в области культуры.

Переговоры