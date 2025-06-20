Силуанов: госкомпаниям из сфер энергетики и транспорта предстоит приватизация

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство заинтересовано в привлечении новых средств для развития предприятий. Госкомпании из сферы энергетики, транспорта и финансов есть в списках на приватизацию, сообщил он.

«Когда мы говорим о приватизации, это не деньги для бюджета, а повышение капитализации компании и улучшение результатов»,— сказал глава Минфина на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС). Господин Силуанов указал на сложности с финансированием инвестпрограмм крупных госкорпораций и отметил, что приватизация «принесет пользу для всех».

Приватизация не приведет к потере контроля, подчеркнул министр. Он пояснил, что «у государства останется 50+ (процентов от общего количества акций госкомпаний.— "Ъ") и контроль будет обеспечен».

В марте Антон Силуанов говорил, что в 2025 году поступления от реализации госимущества должны составить не менее 100 млрд руб. Речь идет о средствах от приватизации, в том числе по судебным решениям. Какие и сколько компаний могут попасть в программу, министр не уточнял.

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