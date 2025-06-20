Греф назвал ситуацию в экономике «идеальным штормом» из-за ставок и курса рубля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущие процентные ставки и курс рубля создают сложности для развития российской экономики. Он отметил, что «мы столкнулись с большим набором проблем».

«Который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом»,— добавил господин Греф в ходе делового завтрака на ПМЭФ (цитата по ТАСС).

По его словам, высокие ставки вынуждают бизнес откладывать принятие решений по инвестициям, что угрожает потенциалу экономического роста. Также валютный «курс далек сегодня от равновесия». Глава Сбербанка считает, что сегодняшний курс рубля по отношению к доллару слишком низок.

«Равновесным курсом является 100 "плюс"»,— заключил Герман Греф.

Накануне аналогичное мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что «надо отруливать к 90 плюс рублей за доллар».

Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11015137», а текущий курс рубля является для экономики «вредным».