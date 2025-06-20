Силуанов: в России могут отменить ограничения для «недружественных инвестиций»

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о предложении внедрить механизм, который обеспечит иностранным инвесторам более комфортные условия входа на российский рынок. В рамках проекта инвесторы из дружественных и недружественных стран будут в одинаковых условиях, сказал глава Минфина в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На вопрос модератора о том, стоит ли открывать Россию для новых иностранных денег или лучше справляться самостоятельно, Антон Силуанов ответил, что «очевидно стоит». При этом он признал, что сейчас существуют определенные ограничения и опасения у иностранных инвесторов. В частности, министр отметил ограничения в потоках капитала для недружественных инвесторов.

«У нас сейчас подготовлена, мне кажется, неплохая идея. Если ты входишь как инвестор на российский рынок — дружественной ты, недружественный, неважно. Вошел с суммой — такую же сумму с соответствующими финансовыми результатами выводишь спокойно»,— сказал господин Силуанов. Он отметил, что проект прорабатывается совместно с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. «Но это нужно будет решать на уровне более высоком»,— подчеркнул глава Минфина.

Его выступление поддержала глава ЦБ. «Мы должны привлекать новые инвестиции, и ограничения, которые сейчас как ответная мера наложены, на них не должны распространяться»,— сказала госпожа Набиуллина.

Министр поделился также мнением о важности налаживания депозитарных мостов с другими странами. Такое решение уже принято в рамках ЕАЭС, но министр финансов заявил, что нужно двигаться в аналогичном направлении со странами-участницами БРИКС и государствами Персидского залива.

Степан Мельчаков