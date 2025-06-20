Софту пропишут обрусение

Минцифры совместно с отраслью дорабатывает постановления об обязательной совместимости софта с российскими ОС и процессорами для вхождения в реестр ПО. Планируется, что переход на новые правила будет постепенным: сначала проверку на доптребования пройдут сами ОС, затем процедура коснется совместимых с ними решений. Участники рынка считают, что принятие новых правил затягивается, так как пока у компаний нет ресурсов и готовой технической базы для быстрой адаптации под российские ОС и процессоры. При этом сейчас более половины решений в реестре совместимы только с Windows.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минцифры дорабатывает совместно с отраслью постановления правительства 1236 и 325, которые вводят дополнительные обязательные требования для включения программного обеспечения (ПО) в реестр министерства — его адаптацию под работу с российскими операционными системами (ОС) и отечественными процессорами, рассказали “Ъ” в министерстве. «Нововведения, предусмотренные документом, простимулируют разработчиков повышать зрелость собственных продуктов и создадут условия для более активного перехода госсектора на российские технологические решения»,— заявил представитель ведомства, отказавшись раскрыть конкретные детали документа.

В реестр российского ПО включено более 26 тыс. программных продуктов. При внесении софта в реестр Минцифры разработчик получает освобождение от уплаты НДС, доступ к госзаказчикам, возможность получения статуса IT-компании (дает льготы для сотрудников), гранты на разработку и др.

Впервые о том, что Минцифры планирует ввести дополнительные требования, стало известно еще два года назад, однако инициатива так и не была принята (см. “Ъ” от 25 августа 2023 года). В конце прошлого года соответствующий документ, который предполагал запрет для госкомпаний вносить в реестр ПО, разработанное для внутреннего использования и у которого есть аналоги в перечне, был даже опубликован на официальном портале правовых актов, однако до его принятия так и не дошло (см. “Ъ” от 14 декабря 2024 года).

Принятие требований позволит, с одной стороны, провести реальный аудит всех решений реестра, а с другой — подтвердить компетенции правообладателей по поддержке работы с отечественными ОС, подчеркивает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Он говорит, что инициатива разрабатывается Минцифры совместно с АРПП. Механизм, по его словам, следующий: «Проверку будет проводить НИИ "Восход". Сначала проверку на доптребования пройдут сами ОС, затем эта мера коснется совместимых с ними решений. Заказчики получат возможность выбора: приобретать те решения, которые есть в реестре сейчас, или те, которые прошли доппроверку».

По словам техдиректора «Инферит Облако» (входит в ГК Softline) Сергея Андриевского, основная причина доработки постановления в том, что у значительной части разработчиков пока нет ресурсов и готовой технической базы для быстрой адаптации под российские ОС и процессоры. «Кроме того, без утвержденной методологии проверки совместимости, единых критериев и достаточного переходного периода риск массового исключения продуктов из реестра высок»,— объясняет он.

Из-за откладывания принятия данных постановлений в госзакупках принимают участие разработчики ПО, которые не обеспечили техническую независимость от США, ЕС или Китая, добавляет директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «В данный момент более половины софта в реестре Минцифры несовместимы с российскими ОС и процессорами». С такой оценкой соглашается директор департамента «Заказная разработка» компании «Рексофт» Евгений Грачев и добавляет: «Адаптация софта под определенные ОС занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, но если изначально вести разработку с учетом адаптивности, то поддержка нескольких ОС не дает весомой нагрузки на сроки и бюджеты разработки».

По словам заместителя гендиректора «Ред Софт» Рустама Рустамова, многие отечественные продукты, входящие в реестр ПО, работают только на американской Windows. «Переписать ПО с Windows на Linux — это большая работа, практически как создать с нуля, однако это необходимо сделать, без этого мы не можем говорить о полной технологической независимости»,— подчеркивает он.

Тимофей Корнев