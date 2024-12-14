Софт встраивают в систему

Минцифры вводит дополнительные требования для программного обеспечения (ПО) в реестре министерства. Теперь для попадания в него и получения льгот программы должны обеспечивать совместимость с двумя российскими операционными системами (ОС). Также вводятся требования, которые дают преимущества на госзакупках: совместимость с российским процессором и наличие прав на средства разработки. Последнее, полагают эксперты, даст преимущество ОС «Аврора» на госзакупках перед системами, основанными на Android.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минцифры опубликовало на regulation.gov проект постановления о дополнительных требованиях к программному обеспечению в реестре министерства. В нем указано, что разработчики ПО обязаны обеспечить совместимость с двумя операционными системами, которые также есть в реестре министерства. Если программа предназначена для программно-аппаратного комплекса (ПАК), то ей необходимо обеспечить совместимость хотя бы с одной ОС из реестра.

Из документа следует, что требования начнут распространяться с 1 июня 2025 года на средства виртуализации и офисное ПО, с 1 января 2026 года — на программы обслуживания, средства облачных вычислений, хранения данных и др., а с 1 января 2027 года — на промышленный софт и средства управления процессами организации. Также Минцифры намерено утвердить план проверки соответствия требованиям о совместимости с ОС для ПО, уже включенного в реестр, сроки будут обсуждаться с разработчиками отдельно.

«Несоответствие дополнительным критериям не приведет к исключению из реестра, но их выполнение в перспективе даст преимущество в госзакупках»,— пояснили “Ъ” в Минцифры. Введение этих правил министерство обсуждало еще год назад, тогда эксперты объясняли, что это повлечет дополнительные расходы со стороны разработчиков софта на обеспечение совместимости (см. “Ъ” от 25 августа 2023 года).

При внесении ПО в реестр Минцифры разработчик получает освобождение уплаты НДС за софт из реестра, доступ к госзаказчикам, возможность получения статуса IT-компании (дает льготы для сотрудников), гранты на разработку и др.

Также ограничения коснулись и госкомпаний, которые планируют внести в реестр свое ПО, разработанное для внутреннего использования. Теперь они смогут включить в него только те продукты, которые не имеют аналогов в перечне. Требование вступает в силу с 1 января 2025 года.

Помимо этого, следует из документа, Минцифры вводит дополнительные требования, при соблюдении которых разработчики софта будут иметь преимущества при участии в закупках (правило «второй лишний»). Среди них: подтвержденная совместимость с процессором из реестра Минпромторга (с 2028 года — совместимость с двумя процессорами), совместимость с российскими браузерами и др. «Введение постановления поможет систематизировать и повысить качество отечественных платформенных решений и ПАК, а также укрепит доверие к ним»,— говорит исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Среди дополнительных требований есть наличие у заявителя средств разработки (SDK), которые не должны содержать каких-либо санкционных ограничений в отношении их использования субъектами РФ, российскими юридическими и физлицами, объясняет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ирина Абдеева. По ее словам, решения российских разработчиков, использующие SDK, принадлежащие иностранным правообладателям и имеющим какие-либо ограничения по использованию (например, Android SDK, который использует AOSP — Android Open Source Project), имеют риск не получить статус соответствия дополнительным требованиям.

Годом ранее “Ъ” сообщал, что «Ростелеком» (разрабатывает ОС «Аврора») пожаловался Минцифры на юридические риски, связанные с внесением в реестр ОС на основе AOSP, такие как «Ред ОС М» (разрабатывает «Ред Софт») и Kvadra OS (разрабатывает компания Yadro) (см. “Ъ” от 22 ноября 2023 года).

По словам источника “Ъ” среди разработчиков софта, в случае принятия данного проекта постановления ОС «Аврора» будет иметь преимущества при госзакупках, а заказчикам придется отказаться от закупки систем на основе AOSP. В «Ред Софте», Yadro и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Тимофей Корнев