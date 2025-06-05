Труднооблагаемый софт

По данным “Ъ”, проработка инициативы Минцифры о новом сборе с компаний за использование зарубежного ПО приостановлена из-за сложностей разработки и согласования с другими министерствами и ведомствами. В Минцифры уверяют, что работа по данному вопросу будет продолжена. По отдельным классам ПО полноценной замены иностранным решениям все еще нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Разработка законопроекта о сборе за иностранное ПО приостановлена, рассказал “Ъ” собеседник, близкий к Минцифры. По его словам, законопроект оказался слишком сложным в проработке: например, непонятны механизмы выявления иностранного ПО у бизнеса, а также инициатива требует детальной выработки параметров сбора с конкретных классов ПО. Это подтвердил источник “Ъ”, знакомый с разработкой инициативы, который добавил, что законопроект не получил поддержки ни в Минфине и ФНС, ни среди участников отрасли.

Разработка законопроекта о введении сбора за использование иностранного ПО была анонсирована Минцифры в конце мая 2024 года. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что российские компании продолжают пользоваться зарубежным софтом, и сбор предлагается «чтобы "уравнять" иностранный софт с российским». Сама идея обсуждалась еще в 2023 году, когда премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сбор планируется направить на гранты и льготные кредиты российским разработчикам. Также Минцифры анонсировало, что законопроект не будет распространятся на малый и средний бизнес, а также на бюджетные учреждения, и будет внесен в Госдуму в сентябре 2024 года (см. “Ъ” от 26 августа 2024 года).

В Минцифры уверяют, что инициатива по сбору за использование иностранного ПО с российских компаний не приостановлена, а ее проработка «будет продолжена»: «Сейчас необходимо дополнительно обсудить детали с отраслью и скорректировать документ». В Минфине и ФНС не ответили “Ъ”.

Идея ввести плату за использование зарубежного ПО могла быть воспринята российским бизнесом как индульгенция для нарушения авторских прав и отсрочки перехода на отечественные программы, считает глава АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. «Это стало бы серьезным препятствием на пути к достижению технологического суверенитета страны. Кроме того, инициатива была сложна в реализации и администрировании, а также могла повлечь за собой риски введения внеплановых проверок используемого бизнесом зарубежного ПО»,— объясняет он.

На пути к достижению технологического суверенитета между тем сейчас стоит нехватка технологий, отмечают эксперты.

По отдельным классам ПО, например в системах автоматизированного проектирования или специализированном научном и инженерном ПО, еще сохраняется заметное отставание, говорит руководитель направления по работе с реестрами ГК DV Consulting Алексей Ильин. В отдельных сегментах даже крупный бизнес использует иностранное пиратское ПО, говорит руководитель практики «Стратегия» «Рексофт Консалтинг» Александр Чугунов. «Например, программное обеспечение компании Autodesk давно и широко используется специалистами по проектированию и де-факто стало стандартом. В сегменте строительного проектирования доля этого софта доходит до 90%».

«Большинство коммерческих компаний, у которых нет значимых объектов КИИ, продолжают работать на западных решениях. Это, в том числе, касается применения SAP и продуктов в сфере информационной безопасности»,— говорит партнер технологической практики «ТеДо» Максим Иванов. По его словам, у коммерческих компаний нет острой необходимости в замене западных систем, так как они продолжают работать: «Единственным стимулом может стать отсутствие поддержки вендора. Однако в большинстве случаев такую поддержку осуществляют бывшие российские сотрудники западных производителей, которые организовали собственные компании в РФ».

Алексей Жабин