ОАК и Минобороны пересматривают убыточные контракты на самолеты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») совместно с Минобороны корректирует цены госконтрактов на военные самолеты. Цель — сократить число убыточных контрактов, заявил гендиректор ОАК Вадим Бадеха в интервью РБК.

«Мы проводим <...> большую работу с Минобороны по приведению цен к реальным. Чтобы к концу года убыточных контрактов было минимально»,— пояснил он. В модельном ряду ОАК истребители Су-57, Су-57, Су-35 и прочие, а также стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Гособоронзаказ формирует свыше 50% выручки корпорации. При этом в 2024 году ОАК показала убыток 14,2 млрд руб. при выручке 198 млрд руб. «Все понимают, что гособоронзаказ не должен быть убыточным. Но и Минобороны должно экономить. Задача — найти золотую середину»,— отметил Бадеха. Ключевая проблема, по его словам,— система ценообразования, где заложенная цена не успевает за фактической. Рост стоимости материалов, усугубляет ситуацию.

В середине мая Минобороны получило новую партию истребителей Су-35С, произведенных ОАК. А в начале июня, как сообщал «Ъ», представители ОАК предложили Индии более углубленное техническое сотрудничество в рамках совместного производства и закупок новейшего российского истребителя Су-57Э.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взлет на глубину локализации».