Взлет на глубину локализации

Как стало известно “Ъ”, российские представители предложили Индии более углубленное техническое сотрудничество в рамках совместного производства и закупок новейшего российского истребителя Су-57Э. В первую очередь это касается возможности полноценного использования индийских систем вооружений, что не реализовано в уже проданном Индии французском истребителе Rafale.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава штаба ВВС Индии Амар Прит Сингх осматривает российский истребитель Су-57 на международной выставке в Индии, 13 февраля

Фото: Нина Падалко / РИА Новости Глава штаба ВВС Индии Амар Прит Сингх осматривает российский истребитель Су-57 на международной выставке в Индии, 13 февраля

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Портал Army Recognition сообщил 4 июня, что представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») обратились к Hindustan Aeronautics Limited (HAL; ведущая авиастроительная компания Индии) с обновленным предложением о поставке истребителей Су-57Э.

Су-57 — российский истребитель 5-го поколения, созданный с использованием технологий малозаметности и интерактивных систем целеуказания. В боевой обстановке впервые использовался в Сирии, сейчас применяется и на СВО.

Теперь ОАК предлагает увеличить долю локализации производства самолета. Ожидается, что будет расширен перечень приборов, узлов и иных комплектующих Су-57Э, которые индийская сторона сможет производить самостоятельно. Для этого ей будут переданы соответствующие технологии — но при условии заключения твердого контракта. Эту же информацию подтвердил знакомый с ситуацией источник “Ъ” в отечественном ОПК.

Российская сторона заявила о готовности оказать помощь в интеграции индийских систем в бортовой электронный комплекс самолета. Это даст индийцам возможность использовать свои авиационные средства поражения на Су-57Э. Среди таких вооружений могут быть ракеты средней дальности «воздух—воздух» класса Astra, управляемые авиабомбы Gaurav и ракеты для поражения РЛС Rudram.

По данным Military Balance за 2025 год, сейчас ВВС Индии эксплуатируют российские (более 260 Су-30МКИ и около 60 МиГ-29) и французские (28 Rafale и 44 Mirage 2000) истребители, а также 37 HAL Tejas собственного производства.

Проблемы с интеграцией индийских систем в экспортные самолеты уже возникла у ВВС Индии с французскими истребителями Rafale (поставляются с 2018 года). В частности, индийские военные жаловались на невозможность в полной мере использовать на них собственные радары и вооружения. Как ранее заявил газете The Times of India высокопоставленный представитель индийского Минобороны, это «один из самых болезненных вопросов и краеугольный камень усилий властей по снижению зависимости от иностранных оборонных компаний». Индия не может реализовать весь потенциал Rafale, поскольку не может модифицировать настройки бортового оборудования без сертификации производителя, компании Dassault Aviation.

По мнению директора российского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, «обиды» индийцев в некоторой степени беспочвенны: экспортные программные ограничения являются нормальной практикой в международной оборонной отрасли. «Все проблемы, о которых они заявляют, другие иностранные заказчики научились решать, да и у Индии есть все возможности для интеграции всего, чем они располагают, особенно при соблюдении производственных технологий и привлечении грамотных технических специалистов»,— объясняет эксперт.

Следует учитывать, что в настоящее время США готовятся предложить Индии контракт и совместное производство истребителя пятого поколения F-35A (см. “Ъ” от 14 февраля).

При этом Пентагон, как и Париж, не согласен на тот уровень локализации совместного производства, который требует Индия.

В связи с этим российское предложение по Су-57Э может выглядеть более конкурентоспособным, так как предполагает большую локализацию производства, чем у США и Франции. Более того, Индия потенциально может также использовать российские разработки для создания собственного истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

“Ъ” обратился за разъяснением и подтверждением в «Рособоронэкспорт» (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию «Ростех»), но там от комментариев отказались.

Дмитрий Сотак