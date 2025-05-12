Минобороны получило от ОАК новую партию истребителей Су-35С

Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С, произведенных Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). Самолеты, технически относящиеся к поколению 4++, успешно прошли все заводские испытания, протестированы в разных режимах и уже совершили перелет к аэродрому базирования одного из подразделений российских воздушно-космических сил, сообщили в «Ростехе» сегодня, 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам генерального директора ОАК Вадима Бадехи, поставки были выполнены «по программе текущего года», а для поддержания темпов выполнения оборонного госзаказа на авиастроительных предприятиях корпорации «ведется работа по наращиванию мощностей». Отдельно было отмечено, что помимо Су-35С в производстве находятся очередные партии сверхзвукового истребителя-бомбардировщика четвертого поколения Су-34 и передового многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57.

Предыдущая крупная передача новых самолетов в войска состоялась в апреле этого года, тогда ОАК передала очередную партию Су-34. Тогда же господин Бадеха констатировал, что за два года выпуск этих самолетов «увеличился более чем в два раза».

Дмитрий Сотак