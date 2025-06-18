Иран через посла Швейцарии передал США ноту протеста

МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране. Поводом для протеста стали заявления президента США Дональда Трампа, который сегодня, 18 июля, указывал, что Иран должен сдаться для урегулирования ситуации в регионе.

Как посчитали в МИДе, позиция господина Трампа нарушает основополагающие принципы и нормы международного права и устава ООН. Она представляет собой «явное признание соучастия в военной агрессии» Израиля, считают там. «Это, несомненно, влечет за собой международную ответственность правительства США»,— передает агентство Mehr позицию МИДа. Посол Швейцарии заверил, что передаст ноту должностным лицам правительства США.

Помимо призывов к капитуляции господин Трамп сегодня заявлял, что власти Ирана на протяжении 40 лет желали США смерти. Также он допустил, что Вашингтон может вступить в прямое противостояние с Тегераном.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Иранский вопрос встал ребром».