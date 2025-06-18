Иранский вопрос встал ребром

Вопрос о том, как Вашингтону следует себя вести в конфликте между Израилем и Ираном, спровоцировал нешуточные страсти в обеих ведущих партиях США. В то время как крайне левые и правые считают вступление в войну с Ираном ошибочным шагом, республиканцы и демократы, придерживающиеся традиционных для этих партий взглядов, уверены, что США должны присоединиться к Израилю в его войне против Ирана. Подавляющее же большинство американцев, согласно опросам, не поддерживает вступление Штатов в конфликт. За решительные действия США против Ирана выступают лишь 16% опрошенных. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава американской разведки Тулси Габбард

Фото: John McDonnell / AP Глава американской разведки Тулси Габбард

Фото: John McDonnell / AP

Во вторник, 17 июня, мир ждал, объявит ли Дональд Трамп о присоединении к Израилю в его войне против Ирана. Такие ожидания весь вечер подогревали ведущие американские СМИ. Источники в Белом доме уверяли, что даже среди ближайших советников главы государства нет единого мнения на этот счет. Очевидно, поэтому американский президент так и не объявил в итоге о каких-то четких решениях.

Как сообщил CBS News со ссылкой на пять источников, во вторник в ходе совещания в Ситуационной комнате Белого дома американский лидер уже склонялся к тому, чтобы присоединиться к операции Израиля, в том числе нанести удар по предприятию по обогащению урана в Фордо, но «среди ближайших советников господина Трампа не было полного согласия» на этот счет. И это Дональда Трампа, судя по всему, изрядно вывело из себя.

Одной из тех, кто не советовал идти на крайние меры, очевидно, стала глава американской разведки Тулси Габбард. В марте, выступая в Конгрессе, она заявила: спецслужбы «продолжают считать, что Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».

Во вторник CNN уточнил: с тех пор оценка американской разведки не изменилась, и Иран по-прежнему не занимается активными разработками ядерного оружия, поэтому сможет получить его не ранее чем через три года.

Тем не менее президент США не просто не принимает во внимание этих выводов — ему «все равно, что она (Габбард.— “Ъ”) говорит»,— но и, как выяснил FoxNews, не стал приглашать чиновницу даже на выездную встречу своих ближайших советников по вопросу израильско-иранского конфликта в Кэмп-Дэвиде ни 8 июня, ни 10 июня.

По информации Newsweek, госпожа Габбард — не единственный «голубь» в команде Дональда Трампа. Среди тех, кто, скорее всего, не поддерживает идею участия в войне, издание называет вице-президента Джей Ди Вэнса, главу Минфина Скотта Бессента, министра энергетики Криса Райта и временную поверенную в делах США при ООН США Дороти Ши.

Раскол наблюдается и в Республиканской партии. Так, во вторник на вопрос о целесообразности использования Штатами своих возможностей для бомбардировки Фордо конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, некогда одна из самых активных сторонниц Трампа, однозначно заявила, что против этого.

«Мой офис отслеживал звонки от избирателей в моем округе, и они в подавляющем большинстве поддерживают мою позицию о том, чтобы не вмешиваться в этот конфликт и иностранные войны»,— говорится в заявлении законодательницы. По ее словам, такая «вовлеченность в еще один конфликт не снизит цены на бензин, не уменьшит счета за продукты и не сделает аренду более доступной». А отметив далее, что она сама и ее округ голосовали в ноябре за Трампа, добавила, что «иностранные войны не были частью» его предвыборных обещаний.

Другой консервативный конгрессмен-республиканец Томас Мэсси пошел еще дальше, встав на сторону демократов, предложивших законопроект, который запретил бы президенту вовлекать американские войска в «несанкционированные военные действия» без одобрения Конгресса. «Это не наша война. Даже если бы это была наша война, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей конституцией»,— написал конгрессмен во вторник в соцсети X.

Ведущие журналисты-консерваторы Такер Карлсон и Чарли Кирк все эти дни неустанно напоминали своим читателям об обещаниях, которые Трамп дал в 2024 году,— не вмешиваться в конфликты за рубежом, и обвиняли президента в том, что он втягивает США в новый конфликт. «Самым простым действием было бы сбросить противобункерную бомбу на их (иранцев.— “Ъ”) подземную атомную станцию, но очень трудно остановить войну по вашему желанию и трудно остановить войну, когда вы в самом разгаре войны»,— отметил Чарли Кирк, предупредив, что ответ Ирана не заставит себя долго ждать.

Один из самых благосклонных к президенту Дональду Трампу институтов исследования общественного мнения Big Data Poll также предупредил президента, что, если он вступит в войну, «MAGA (принцип Make America Great Again.— “Ъ”) может прийти конец».

«Поцелуйте на прощание республиканское большинство... На следующее десятилетие»,— предупредил директор Big Data Poll Рич Барис в соцсети X.

Алармистские настроения поддержали и демократы левого толка. Так, сенатор Джек Рид назвал решение Израиля нанести авиаудары по Ирану «безрассудной эскалацией, которая рискует спровоцировать региональное насилие». А конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что «нельзя позволить Нетаньяху втянуть Америку в еще одну вечную войну».

Впрочем, и тех, кто поддерживает вступление США в конфликт, в обеих партиях оказалось предостаточно. В частности, ястребиный настрой проявил лидер сенатского большинства Джон Тюн, заявив, что «слишком долго муллы в Иране публично стремились стереть единственную демократию на Ближнем Востоке с лица земли любыми возможными способами». Сенатор Линдси Грэм призвал «продолжать игру» и похвалил Израиль за его действия. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сразу после первой атаки по Ирану написал: «Израиль прав и имеет право защищать себя!»

К голосам, поддерживающим Израиль, примкнул и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, который ранее резко критиковал действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. «Я давно говорил, что Израиль имеет право защищать себя и что у Ирана не может быть ядерного оружия»,— заявил он. «США должны продолжать поддерживать Израиль, как они делали это на протяжении десятилетий»,— отметила, в свою очередь, сенатор-демократ Джеки Розен, член комитета Сената по вооруженным силам.

Между тем большинство американцев высказывается против участия США в войне. Как следует из опроса YouGov, 60% респондентов не поддерживают вовлечение Америки в конфликт на Ближнем Востоке и лишь 16% придерживаются противоположного мнения. 24% не определились.