Трамп: Иран должен сдаться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен сдаться и пойти на уступки для урегулирования ситуции в регионе. Так он объяснил свой призыв к безоговорочной капитуляции исламской республики. У Ирана не должно быть ядерного оружия, подчеркнул президент.

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«Это всего два очень простых слова — безоговорочная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ультиматум президента США Дональда Трампа о «безоговорочной капитуляции» Исламской Республики неприемлем. По словам аятоллы, Иран не намерен сдаваться или принимать «навязанный мир».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24-48 часов. По данным The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к военной операции Тегеран нанесет ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лев показывает когти».

Лусине Баласян