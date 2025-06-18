Трамп о возможных ударах по ядерным объектам Ирана: «Я могу это сделать, могу и не сделать»

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может вступить в прямое противостояние с Тегераном. Отвечая на вопрос, нанесут ли США удар по иранским ядерным объектам, он сказал, что может на это пойти.

«Я могу это сделать, могу и не сделать. Никто не знает, что я собираюсь делать»,— ответил американский президент на соответствующий вопрос журналистов (цитата по AFP).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранские военные начали наносить удары по израильской территории. Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп «всерьез рассматривает» возможность нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики. Позднее в тот же день американские СМИ передавали, что в ходе совещания в Ситуационной комнате Белого дома президент США Дональд Трамп склонялся к тому, чтобы присоединиться к операции Израиля.

18 июня телеканал ABC News со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. По данным The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к военной операции против Ирана Тегеран нанесет ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. Собеседники газеты не исключают, что Иран попытается заминировать Ормузский пролив, чтобы удержать американские военные корабли в Персидском заливе.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Иранский вопрос встал ребром».