Трамп: Иран на протяжении 40 лет желал Америке смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несколько десятилетий желал Америке смерти. По словам главы Белого дома, он 15 лет назад предупреждал, что Тегерану нельзя получать доступ к ядерному оружию.

«Смерть Америке, смерть Израилю, смерть всем, кто им (Ирану.— "Ъ") не понравился <...> На протяжении 40 лет они (Иран.— "Ъ") говорят: "Смерть Америке"»,— сказал господин Трамп журналистам во дворе Белого дома перед установкой флагштока (трансляцию ведет You-Tube-канал Fox 29).

Также он призвал Иран к безоговорочной капитуляции. По его мнению, это единственный вариант разрешения конфликта. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал такой ультиматум со стороны главы Белого дома неприемлемым.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Страна атаковала крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран начал наносить ответные удары. Сегодня телеканал ABC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщал, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Лев показывает когти».

Екатерина Отрашкевич