Главные новости за 18 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в Северной столице 18 июня. Его главная тема в 2025 году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». По оценкам экспертов, общая сумма договоров в этом году может составить 7,5 трлн рублей. В течение всего дня петербуржцы массово жаловались на проблемы с интернетом и связью. Для участия в форуме в Петербург приехал президент РФ Владимир Путин. Первый день работы ПМЭФ-2025 — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым. Новое соглашение действует до конца сезона 2025-2026, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. «"Зенит" поздравляет вратаря с новым соглашением, желает не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба»,— говорится в заявлении ФК.

Строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга (КАД-2) может начаться в период с 2027 по 2030 годы. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Проект разрабатывает ГК «Автодор». В данный момент КАД-2 находится на этапе подготовки технического задания на проектирование, уточнил господин Беглов.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) показали макет Большого Смоленского моста, который соединит правобережную и левобережную части Невского района. Мини-переправу осмотрел корреспондент «Ъ-СПб». Предполагается, что Большой Смоленский мост будет иметь шесть автомобильных полос и две трамвайные, велодорожку и тротуар. Движение здесь планируется открыть в 2027 году.

В Москве на 81-м году жизни скончалась уроженка Ленинграда, народная артистка России Наталья Тенякова, вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Печальную новость сообщили в МХТ имени Чехова. Причиной смерти звезды советского фильма «Любовь и голуби» стала острая сердечная недостаточность.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон об исполнении городского бюджета за 2024 год. «В соответствии с отчетом городского правительства по доходам плановые показатели городской казны перевыполнены на 5,1%»,— сообщили в Telegram-канале ЗакСа. Бюджетные назначения по расходам были исполнены в среднем на 97,3%.

Правительство Санкт-Петербурга и ООО «АН Инвест Северная столица» на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о строительстве на территории города новой промышленной площадки. К 2030 году компания намерена возвести в Рыбацком, где арендует 8 га земли, промышленный комплекс — четыре трехэтажных здания общей площадью 103 тыс. кв. м. На его базе планируется размещение собственного производства БПЛА.

Компания «Ивамарис» построит в Кингисеппском районе Ленобласти завод по производству газохимических продуктов, резервуары для их хранения и отгрузки в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Вьетнам, Бразилию. Объем инвестиций в проект составит 198 млрд рублей, планируется создать около 700 новых рабочих мест. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2030 год.

Председателем Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга переизбран действующий глава ведомства Константин Желудков. Такое решение было принято по итогам заседания Законодательного собрания города в среду. Господин Желудков работает в КСП Петербурга на протяжении почти 13 лет, он начал карьеру в этой структуре с должности аудитора.

«АвтоВАЗ» представил в рамках ПМЭФ-2025 гоночную модификацию Lada Iskra с усиленным двигателем. Модель выполнена в черном цвете с белыми вставками. Усиленный двигатель (1,8 л) имеет мощность в 173 лошадиные силы. Также на форуме показали созданный на базе модели Vesta новый кроссовер Lada Azimut.

После пожара в магазине одежды в торговом комплексе во Всеволожском районе обнаружили тела двух женщин. По данным прокуратуры Ленобласти, площадь возгорания составила более 600 кв. м. На данный момент расчеты МЧС полностью завершили тушение. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.

Бойца ММА Ислама Вагабова, задержанного два дня назад за потасовку в Кудрово, отправили в СИЗО по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Подробнее о деле Вагабова — в материале «Ъ-СПб».

В так называемый «нулевой» день Петербургского международного экономического форума Ленинградская область подписала соглашений с суммой инвестиций свыше 478 млрд рублей. О первых результатах работы форума 18 июня рассказал губернатор Александр Дрозденко. В общей сложности в рамках ПМЭФ-2025 власти Ленобласти планируют подписать 34 инвестиционных соглашения на сумму более чем в 740 млрд рублей.

Журналиста-расследователя Ирину Панкратову похоронили 18 июня на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Попрощаться с обладателем премии «Золотое перо» пришли друзья и коллеги. Они принесли на могилу цветы и венки. Госпожа Панкратова скончалась в середине мая 2025 года в возрасте 38 лет. Последние несколько месяцев бывший корреспондент «Делового Петербурга», РБК и The Bell (издание внесено в реестр иноагентов) боролась с онкологическим заболеванием.

ГК «Место» Вячеслава Семененко и Алексея Ященкова инвестирует 14,6 млрд рублей в создание к середине 2027 года четырех современных оздоровительных комплексов в Ленобласти. Общий номерной фонд объектов размещения составит 1451 номер. Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб».