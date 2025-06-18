Александр Беглов: Строительство КАД-2 может начаться в 2027-2030 годах
Строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга (КАД-2) может начаться в период с 2027 по 2030 годы. Об этом в интервью РИА Новости, подготовленному к ПМЭФ-2025, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Проект разрабатывает ГК «Автодор». В данный момент КАД-2 находится на этапе подготовки технического задания на проектирование, рассказал господин Беглов.
«Предварительно, само строительство может начаться в период с 2027 по 2030 год»,— сказал губернатор.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что активисты выступили против трассировки КАД-2.
Подробнее об этом читайте в материале «Магистрали предлагают сменить направление».