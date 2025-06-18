Петербургскую журналистку Ирину Панкратову похоронили на Новодевичьем кладбище

Журналиста-расследователя Ирину Панкратову похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге 18 июня. Попрощаться с обладателем премии «Золотое перо» пришли друзья и коллеги. Они принесли на могилу цветы и венки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», госпожа Панкратова скончалась в середине мая 2025 года в возрасте 38 лет. Последние несколько месяцев бывший корреспондент «Делового Петербурга», РБК и The Bell (издание внесено в реестр иноагентов) боролась с онкологическим заболеванием, перенесла операцию в немецкой клинике.

Андрей Маркелов