Две женщины погибли в результате пожара в торговом центре во Всеволжском районе

После пожара в магазине одежды в торговом комплексе во Всеволжском районе обнаружили тела двух женщин, СК проводит проверку. Об этом сообщили в следственном отделе ведомства по Всеволжску Ленинградской области.

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По данным прокуратуры Ленобласти, возгорание произошло в 10:06 утра 18 июня, его площадь составила более 600 кв. м. На данный момент расчеты МЧС полностью завершили тушение.

На месте происшествия нашли тела двух погибших женщин. Сейчас там работает оперативно-следственная группа СК, назначены судебные медико-криминалистические экспертизы. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.

UPD: Позднее стало известно, что по данному факту региональное управление СК России возбудило уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербурженка погибла в результате пожара на проспекте Шаумяна.

Артемий Чулков