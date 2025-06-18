Смольный и «АН Инвест» подписали на ПМЭФ соглашение о создании промышленного комплекса

Правительство Санкт-Петербурга и ООО «АН Инвест Северная Столица» на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о строительстве на территории города новой промышленной площадки. Свою подпись на документах поставили вице-губернатор Кирилл Поляков и генеральный директор компании Денис Приказчиков, передает корреспондент «Ъ-СПб».

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ООО «АН Инвест Северная Столица» намерено к 2030 году возвести в Рыбацком, где компания арендует 8 га земли, промышленный комплекс — четыре трехэтажных здания общей площадью 103 тыс. кв. м. На его базе планируется размещение собственного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также «АН Инвест» будет сдавать площади в аренду другим предприятиям легкого и тяжелого машиностроения, рассказал о проекте господин Приказчиков. Конкретные компании пока не называются.

Стартовые инвестиции в проект составят 10 млрд руб. Общие вложения, по словам Кирилла Полякова, оцениваются в 30 млрд руб. Денис Приказчиков пояснил, что 10 млрд руб. планируется вложить в строительство объекта, остальные средства будут направлены на покупку оборудования, создание собственного производства и привлечение арендаторов.

«Сейчас мы будем проходить экспертизу. Как только получим разрешение на строительство, сразу приступим к реализации проекта. Реализация подразумевается от двух до четырех этапов»,— рассказал после подписания соглашения Денис Приказчиков. Начать строительство компания намерена в 2025 году, завершение работ запланировано на 2030 год.

Надежда Ярмула