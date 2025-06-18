Парламент Петербурга принял закон об исполнении бюджета города за 2024 год

Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга приняло закон об исполнении городского бюджета за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

«В соответствии с отчетом городского правительства по доходам плановые показатели городской казны перевыполнены на 5,1%», - сообщили в Telegram-канале ЗакСа.

Бюджетные назначения по расходам были исполнены в среднем на 97,3%. Госпрограммы в сфере образования, соцподдержки, культуры, занятости населения, физкультуры и спорта город отработал на 99,9%, отмечают в ЗакСе. Адресная инвестиционная программа 2024 года была выполнена на 98,8%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала года в бюджет Петербурга поступило 448,5 млрд рублей.

Дарья Астанина