В Петербурге заключили под стражу устроившего драку в Кудрово бойца ММА Вагабова

Бойца ММА Ислама Вагабова, задержанного 16 июня за потасовку в Кудрово заключили под стражу по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК). Об этом сообщили 18 июня в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее публиковалась информация, согласно которой 6 июня в ходе мониторинга интернета полицейские обнаружили публикацию о драке мужчин и женщин в городе Кудрово Ленинградской области и возбудили дело о хулиганстве. Правоохранители установили, что инцидент произошел по адресу Европейский проспект, 18 к. 2.

Спустя 10 дней задержали участника потасовки, которым оказался 33-летний житель Махачкалы Ислам Вагабов, боец ММА и младший брат трехкратного чемпиона мира по тому же виду боевых искусств Вагаба Вагабова. В среду, 18 июня суд избрал Исламу Вагабову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Подробнее о деле Вагабова в материале «Ъ-СПб» «По прозвищу Якудза».

Артемий Чулков