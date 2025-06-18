Общая сумма договоров в рамках ПМЭФ-2025 может составить 7,5 трлн рублей

Общая сумма контрактов, заключенных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), может составить 7,5 трлн руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оценочная сумма контрактов на 20% превышает итоги 2024 года. Ключевые сделки, как ожидается, будут способствовать развитию отечественного экспорта на новых направлениях, а также росту показателей в международных проектах.

В 2025 году свое участие в форуме подтвердили свыше 20 тыс. человек из 140 стран мира. Главная тема ПМЭФ-2025 — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Дарья Астанина