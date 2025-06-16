Петербургские полицейские задержали бойца смешанных единоборств Ислама Вагабова, привлекшего к себе внимание правоохранителей после драки в Кудрово Ленинградской области. Разлетевшееся по сети в начале июня видео с потасовкой, в которой участвовало еще четыре человека, включая девушек, легло в основу уголовного дела о хулиганстве. На инцидент также обратил внимание глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Сам миксфайтер ранее уже отбывал срок за избиение, повлекшее смерть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец ММА Ислам Вагабов

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО Боец ММА Ислам Вагабов

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

По информации ГУ МВД России по региону, публикация о драке была выявлена 6 июня в ходе интернет-мониторинга. В ведомстве сообщили, что конфликт произошел во дворе дома № 18 корпус 2 по Европейскому проспекту в Кудрово. На попавших в сеть кадрах можно разглядеть, как крепкого вида мужчина после словесной перепалки сначала устраивает спарринг со своим оппонентом, а затем кладет его на землю. После нескольких ударов там же оказывается и девушка. В ведомстве уточнили, что оперативниками был задержан 33-летний житель Махачкалы

Как и предполагали пользователи сети, основным фигурантом оказался боец ММА Ислам Вагабов по прозвищу Якудза, который приходится младшим братом другому миксфайтеру — Вагабу Вагабову. О том, что на видео именно он, рассказали также некоторые его коллеги по октагону, в адрес которых позже резко высказался сам спортсмен.

Ранее в главке указывали, что подозреваемый был объявлен в розыск.

Полицией по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (ч. 1 ст. 213 УК РФ). СКР по Ленобласти, в свою очередь, возбудил по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

«Неустановленный мужчина, действуя из хулиганских побуждений, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка, выражаясь грубой нецензурной бранью, нанес удары руками неустановленным мужчине и женщине, которые пытались пресечь противоправные действия неустановленного лица путем замечаний»,— сказано в релизе СКР.

Известно, что Ислам Вагабов ранее не раз оказывался в центре скандалов, связанных с его агрессивным поведением. Так, из недавнего, жительница Москвы обвинила дагестанца в том, что он разгромил ее квартиру, которую та сдала ему в аренду.

Однако в прессе махачкалинец известен еще и тем, что отбыл срок по делу об избиении, повлекшем гибель племянника экс-главы Дагестана Мухи Алиева. Тогда он получил 2,5 года.

Как отметили в пресс-службе петербургской полиции на момент публикации, правоохранительными органами решается вопрос об избрании Исламу Вагабову меры пресечения.

Андрей Кучеров