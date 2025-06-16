По прозвищу Якудза
Судимого бойца ММА Ислама Вагабова задержали за избиение людей в Ленобласти
Петербургские полицейские задержали бойца смешанных единоборств Ислама Вагабова, привлекшего к себе внимание правоохранителей после драки в Кудрово Ленинградской области. Разлетевшееся по сети в начале июня видео с потасовкой, в которой участвовало еще четыре человека, включая девушек, легло в основу уголовного дела о хулиганстве. На инцидент также обратил внимание глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Сам миксфайтер ранее уже отбывал срок за избиение, повлекшее смерть.
Боец ММА Ислам Вагабов
Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
По информации ГУ МВД России по региону, публикация о драке была выявлена 6 июня в ходе интернет-мониторинга. В ведомстве сообщили, что конфликт произошел во дворе дома № 18 корпус 2 по Европейскому проспекту в Кудрово. На попавших в сеть кадрах можно разглядеть, как крепкого вида мужчина после словесной перепалки сначала устраивает спарринг со своим оппонентом, а затем кладет его на землю. После нескольких ударов там же оказывается и девушка. В ведомстве уточнили, что оперативниками был задержан 33-летний житель Махачкалы
Как и предполагали пользователи сети, основным фигурантом оказался боец ММА Ислам Вагабов по прозвищу Якудза, который приходится младшим братом другому миксфайтеру — Вагабу Вагабову. О том, что на видео именно он, рассказали также некоторые его коллеги по октагону, в адрес которых позже резко высказался сам спортсмен.
Ранее в главке указывали, что подозреваемый был объявлен в розыск.
Полицией по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (ч. 1 ст. 213 УК РФ). СКР по Ленобласти, в свою очередь, возбудил по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).
«Неустановленный мужчина, действуя из хулиганских побуждений, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка, выражаясь грубой нецензурной бранью, нанес удары руками неустановленным мужчине и женщине, которые пытались пресечь противоправные действия неустановленного лица путем замечаний»,— сказано в релизе СКР.
Известно, что Ислам Вагабов ранее не раз оказывался в центре скандалов, связанных с его агрессивным поведением. Так, из недавнего, жительница Москвы обвинила дагестанца в том, что он разгромил ее квартиру, которую та сдала ему в аренду.
Однако в прессе махачкалинец известен еще и тем, что отбыл срок по делу об избиении, повлекшем гибель племянника экс-главы Дагестана Мухи Алиева. Тогда он получил 2,5 года.
Как отметили в пресс-службе петербургской полиции на момент публикации, правоохранительными органами решается вопрос об избрании Исламу Вагабову меры пресечения.