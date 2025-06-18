ЗакС переизбрал Константина Желудкова главой Контрольно-счетной палаты Петербурга

Председателем Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга переизбран действующий глава ведомства Константин Желудков. Такое решение было принято в среду, 18 июня, по итогам заседания Законодательного собрания города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Константин Геннадьевич Желудков избран председателем городской Контрольно-счетной палаты на очередной срок»,— сообщил в своем Telegram-канале спикер Заксобрания Александр Бельский.

Господин Желудков работает в КСП Петербурга на протяжении почти 13 лет, он начал карьеру в этой структуре с должности аудитора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга 18 июня приняло закон об исполнении городского бюджета за 2024 год.

Андрей Цедрик