Причиной смерти звезды фильма «Любовь и голуби» Теняковой стала остановка сердца

Заслуженный артист России Андрей Давыдов заявил, что причиной смерти народной артистки РФ Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам господина Давыдова, месяц назад актрисе МХТ имени Чехова стало плохо, однако она отказалась от госпитализации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уроженка Ленинграда Тенякова скончалась в Москве в возрасте 80 лет. Вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского известна по ролям в советских фильмах «Любовь и голуби», «Зеленая карета» и «Старшая сестра».

Также актриса создала немало ярких образов в МХТ имени Чехова, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Андрей Маркелов