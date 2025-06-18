Причиной смерти звезды фильма «Любовь и голуби» Теняковой стала остановка сердца
Заслуженный артист России Андрей Давыдов заявил, что причиной смерти народной артистки РФ Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность, сообщает ТАСС.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По словам господина Давыдова, месяц назад актрисе МХТ имени Чехова стало плохо, однако она отказалась от госпитализации.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уроженка Ленинграда Тенякова скончалась в Москве в возрасте 80 лет. Вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского известна по ролям в советских фильмах «Любовь и голуби», «Зеленая карета» и «Старшая сестра».
Также актриса создала немало ярких образов в МХТ имени Чехова, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и Большом драматическом театре имени Товстоногова.