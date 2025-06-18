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Петербуржцы 18 июня стали массово жаловаться на проблемы с интернетом и связью

Жители Петербурга 18 июня стали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом. По данным сервиса downdetector, пик этих сбоев пришелся примерно на 08:00.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перебои в работе сотовой связи фиксируют сразу в нескольких районах города. Интернет, как отмечают местные жители, работает нестабильно.

В этот день в городе стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Участие в нем подтвердили делегации и предприниматели из 140 стран мира.

Дарья Астанина

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