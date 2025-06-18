Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов на полях Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ) 18 июня представил долгожданный кроссовер Lada Azimut. Новинка создана на базе модели Vesta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева Фото: Татьяна Титаева

Она получит модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120, 138 и 150 л.с. Привод только передний. Стоимость пока не называется. Эксперты предполагают, что «Азимут» можно будет приобрести по цене от 2,5 млн рублей.

Незадолго до демонстрации кроссовера отечественный автогигант представил на ПМЭФ обновленную версию Lada Niva Travel, которая получит новый двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 л.с.

Внедорожнику обновили переднюю часть: поменяли оптику и решетку радиатора. В «АвтоВАЗе» пообещали также новые материалы салона и расширенный список базового оснащения. Ценник пока также неизвестен.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин приехал на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике «Маяк-2». Представители завода подчеркивают, что компонентная база, отвечающая за автономное движение, является санкционно устойчивой.

Андрей Маркелов