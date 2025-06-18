В рамках ПМЭФ Ленобласть подпишет 34 инвестсоглашения более чем на 740 млрд рублей

В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ленинградская область подписала соглашений с суммой инвестиций свыше 478 млрд рублей. О первых результатах работы форума 18 июня рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В общей сложности в рамках ПМЭФ-2025 власти Ленобласти планируют подписать 34 инвестиционных соглашения на сумму более чем в 740 млрд рублей.

Свыше 340 млрд руб. будут направлены на комплексное развитие территорий (5 соглашений), 232 млрд руб. будут инвестированы в обрабатывающую промышленность, более 80 млрд руб. — в логистику, 44 млрд руб. — в развитие агропромышленного комплекса. Также 30 млрд руб. регион вложит в индустрию туризма и гостеприимства и 15 млрд руб. — в индустриальные парки.

Губернатор Ленобласти отметил, что за последние четыре года в рамках ПМЭФ регион подписал инвестсоглашений на 2,3 трлн рублей. Коэффициент их реализации — более 90, добавил господин Дрозденко.

Также губернатор подчеркнул, что сегодня Ленобласть занимает лидирующую позицию в РФ по уровню промышленных инвестиций (портфель региона — около 5 трлн руб.). По привлечению частных инвестиций Ленобласть занимает второе место после Москвы (общий портфель — 7,7 трлн руб.).

«Хочу сказать, что мы подошли к форуму еще и с очень хорошими показателями по валовому региональному продукту. ВРП за последние 10 лет увеличился почти в три раза. И в прошлом году мы достигли рекордного ВРП по Ленинградской области — это свыше 2 трлн руб. Это, наверное, наш лучший показатель за всю почти 100-летнюю историю Ленинградской области»,— сказал глава региона.

При этом Александр Дрозденко отметил, что бюджет Ленобласти на две трети социально ориентирован. 120 проектов находятся в стадии реализации. Еще 168 проектов — школы, детские сады, объекты здравоохранения и спорта — уже осуществлены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по оценкам экспертов, общая сумма договоров в рамках ПМЭФ-2025 может составить 7,5 трлн руб.

Дарья Астанина