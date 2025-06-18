Ленобласть отдохнет по-семейному

ГК «Место» Вячеслава Семененко и Алексея Ященкова инвестирует 14,6 млрд рублей в создание к середине 2027 года четырех современных оздоровительных комплексов во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском и Лужском районах Ленинградской области. Общий номерной фонд объектов размещения составит 1451 номер. Эксперты предупреждают, что управлять многофункциональными объектами, в которых сочетаются и гостиничная, и оздоровительно-курортная функции, достаточно сложно, но с учетом развития туризма и дефицита мест размещения в Ленобласти такие проекты могут быть востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Соглашение о создании сети курортов ГК «Место» 18 июня подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО «ГК «Место» Вячеслав Семененко в рамках ПМЭФ-2025. Соглашение предусматривает строительство четырех оздоровительных курортов: «Место-Всеволожск», «Место-Рощино», «Место-Туутари» и «Место-Толмачево». В ближайшие три года планируемые отчисления проектов в областной бюджет составят 1,18 млрд рублей. Комплексы будут представлять собой спа-отели, состоящие как из гостиничных корпусов, так и из отдельно стоящих вилл с общим фондом на 1451 номер. Планируется, что в состав всех проектов войдут спа-комплексы с бассейнами, парильными и массажными, спортивными площадками, тихими зонами, зелеными пространствами и детскими зонами, рассчитанными на разные возрастные группы маленьких посетителей, кафе и рестораны с местной кухней. Как подчеркивает господин Семененко, специализацией курортов станет именно семейный отдых. Управление отелями возьмет на себя отельный оператор Vertical Hotels.

Как рассказал «Ъ-СПб» председатель совета директоров ГК «Место», выбор мест размещения курортов обусловлен необходимостью наличия населенного пункта в локации. «Нам важно, чтобы локации были достаточно известными с точки зрения их природных либо исторических особенностей, чтобы на слуху были их названия, были какие-то легенды, связанные с историей этих мест»,— объяснил господин Семененко. Он добавил, что близость к развитым населенным пунктам также связана с потребностью в инженерных сетях, в частности газа, а кроме этого — в рабочей силе, которая будет привлекаться на объекты.

Проекты в Ленобласти будут реализовываться как в формате редевелопмента существующих баз отдыха, так и как новое строительство. «Под каждый проект создается специализированный застройщик. Где-то собственники земельных участков остаются в проекте, а где-то они продают площадки нам и выходят из проекта. Поэтому каждое юрлицо создается с учетом баланса интересов сторон»,— уточнил Вячеслав Семененко.

На полях форума на стенде ИД «Коммерсантъ» было подписано стратегическое партнерское соглашение между контролирующим акционером ГК «Место» Вячеславом Семененко и руководителем компании «Кон Тики» Александром Токаревым о сотрудничестве в создании отельного комплекса в массиве Плоское Лужского района Ленинградской области. «Кон Тики» — собственник земли в проекте в Лужском районе — входит в проект как партнер через участие в уставном капитале юрлица, которое будет строить объект.

Заявленные курортно-оздоровительные проекты в этом году получат разрешение на строительство, сообщил господин Семененко. Срок строительства — 2,5 года. Он добавил, что, помимо Ленобласти, ГК «Место» планирует развитие в Карелии, Калининграде, Ярославской и Московской областях, Башкортостане. Кроме Башкортостана, участки в перечисленных регионах ГК приобрела в собственность. На вопрос об источниках финансирования господин Семененко напомнил, что ранее был акционером Setl Group, но затем продал акции, на эти деньги, по его словам, и приобретается земля. Кроме этого, на один из проектов компания намерена привлечь финансирование в рамках постановления правительства РФ от 09.02.2021 № 141 по субсидированию инвестиционных проектов в сфере развития туризма.

Как отметил на церемонии подписания соглашения Александр Дрозденко, поток туристов в Ленобласть стремительно растет: в прошлом году регион принял более 7 млн гостей. «Пока мест для размещения все еще серьезно не хватает, но есть интерес инвесторов к созданию не просто гостиниц, а полноценных культурно-досуговых пространств. Для региона это также возможность создать дополнительные рабочие места и получить налоговые отчисления»,— подчеркнул глава 47-го региона.

«Ъ-СПб» спросил его, какова потребность региона в средствах размещения, на что господин Дрозденко ответил, что, по разным оценкам, Ленобласти не хватает минимум 8 тыс. номеров. «Это очень много,— признает губернатор.— Создать 8 тыс. новых мест размещения — серьезный вызов для региона. Но мы понимаем, что эту потребность в Ленинградской области могут закрывать разные форматы средств размещения. У нас востребованы глемпинги, кемпинги, отели с небольшой и высокой звездностью, базы отдыха, оздоровительные базы, лечебные заведения. Поэтому мы и делаем акцент на ближайшие годы по привлечению серьезных инвесторов, российских и зарубежных, именно в туриндустрию. Это инвестиции, которые достаточно эффективно работают и быстро возвращаются».

Судя по участникам проекта, в частности Vertical Hotels, в новые курорты планируется привлекать средства частных микроинвесторов по принципу создания апарт-отелей, рассуждает Николай Антонов, партнер, генеральный директор компании «МТЛ-Апарт». За счет этого, в том числе, и будет развиваться заявленная инфраструктура. Однако, учитывая специфику рекреационных гостиничных проектов, без сильного и опытного оператора именно в этом сегменте выдержать изначальную концепцию и полноценно создать всю инфраструктуру сложно»,— полагает эксперт. Работа с многособственническими объектами требует очень точной настройки, чтобы заявленная изначально концепция была выдержана на всем жизненном цикле проекта, предупреждает он.

С точки зрения локаций самая перспективная — Рощино, дает оценку господин Антонов. Рощино уже активно набирает популярность благодаря строящимся там премиальным проектам. «Остальные локации более сложные, здесь важно, где именно будут расположены объекты, их окружение, транспортная и социальная инфраструктура. Для таких локаций будет особенно важна созданная внутри проектов инфраструктура, чтобы у гостей было желание остаться там более чем на один день»,— заключает он.

Партнер NF Group Ольга Широкова отмечает, что рынок загородной гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области все еще находится в активной стадии развития. Спрос на отдых в своем регионе демонстрирует активный рост, при этом объектов современного формата крайне мало. По данным NF Group, по состоянию на май 2025 года на рынке загородной гостиничной недвижимости в агломерации функционирует 216 объектов общим номерным фондом 9,5 тыс. номеров. Наибольшая доля номерного фонда приходится на трехзвездочный сегмент: 33% от объема предложения. Объекты категории «пять звезд» занимают 5% номерного фонда.

«Для загородного рынка Ленинградской области характерна ярко выраженная сезонность,— указывает госпожа Широкова.— Пиковые показатели загрузки приходятся на туристический сезон с июня по август, а также на выходные и праздничные дни в течение всего года».

Александра Тен