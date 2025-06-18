В Петербурге стартовал ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в Северной столице 18 июня. Его главная тема в 2025 году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Первое мероприятие в деловой программе форума — сессия «Формируя новую платформу глобального роста», которая началась в 09:00 в конференц-зале ВЭБ.РФ D2. В статусе модератора выступает заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Свое участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 140 стран. На пленарном заседании форума 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Дарья Астанина